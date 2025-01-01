La patronal de El Corte Inglés, Carrefour e Ikea urge un plan de inmigración para traer trabajadores

La patronal del gran comercio -La Distribución Anged- urge la puesta en marcha de un plan de inmigración que permita incorporar trabajadores y cubrir las 16.000 vacantes existentes actualmente en el sector.
Entiendo por lógica que para alguien de fuera el salario mínimo de aquí puede parecer mucho dependiendo de donde vengan. Pero también entiendo que tienen que vivir aquí con el coste de aquí.
Quiero decir, por ejemplo, pongamos que pagan 1100 euros. Alguien de fuera puede pensar "ostia puta, eso es el doble de lo que gano aquí, me voy allí, vivir allí y aún puedo enviar dinero a mi familia" pero luego aquí alquilar un piso a 3 horas de tu puesto de trabajo te cuesta 900 euros...
No sé, hay algo en la ecuación que se me escapa.
O habitación a una hora del puesto.
Aún recuerdo a una familia de ecuatorianos contándome cómo pasaron la pandemia encerrados dos familias de 4 miembros cada una en un piso de apenas 50m2 y dos habitaciones. Ahí te das cuenta de que hay gente que lo tiene muy jodido en la vida.
Ah no, que allí los salarios son mucho más bajos y no van a gastar.
