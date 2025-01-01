edición general
La patronal de El Corte Inglés, Carrefour e Ikea urge un plan de inmigración para traer trabajadores

La patronal del gran comercio -La Distribución Anged- urge la puesta en marcha de un plan de inmigración que permita incorporar trabajadores y cubrir las 16.000 vacantes existentes actualmente en el sector.

Battlestar #6 Battlestar
Pues no lo entiendo, si les van a pagar lo mismo que le pagan a los de aquí...

Entiendo por lógica que para alguien de fuera el salario mínimo de aquí puede parecer mucho dependiendo de donde vengan. Pero también entiendo que tienen que vivir aquí con el coste de aquí.

Quiero decir, por ejemplo, pongamos que pagan 1100 euros. Alguien de fuera puede pensar "ostia puta, eso es el doble de lo que gano aquí, me voy allí, vivir allí y aún puedo enviar dinero a mi familia" pero luego aquí alquilar un piso a 3 horas de tu puesto de trabajo te cuesta 900 euros...

No sé, hay algo en la ecuación que se me escapa.
1 K 29
#12 Icelandpeople
#6 Habitación compartida o litera.

O habitación a una hora del puesto.
0 K 18
Narmer #13 Narmer
#6 Que esos inmigrantes compartirán piso con varios más en su situación para que les dé para poder mandar dinero a casa.

Aún recuerdo a una familia de ecuatorianos contándome cómo pasaron la pandemia encerrados dos familias de 4 miembros cada una en un piso de apenas 50m2 y dos habitaciones. Ahí te das cuenta de que hay gente que lo tiene muy jodido en la vida.
0 K 9
#9 IsraelEstadoGenocida
Y VOX pidiendo expulsar a 8 millones de personas…
1 K 27
Khadgar #15 Khadgar
#9 BOCS sabe cual es su público: racistas y gañanes.
0 K 13
pepel #5 pepel
Si les parece que ya tienen pocos contratados lo mejor es que abran las tiendas en los países de origen.
Ah no, que allí los salarios son mucho más bajos y no van a gastar.
0 K 18
#2 Beltza01
Un día voy a pedir a esta gente que publiquen la lista de vacantes.
1 K 18
ChatGPT #7 ChatGPT
#2 con horarios y salarios
0 K 10
Narmer #8 Narmer
#2 Y que publiquen los sueldos, horarios y vacaciones que ofrecen. Nos vamos a echar unas risas.
0 K 9
#4 encurtido
Pues me sorprende mucho. Cualquier puesto en estas 3 empresas mencionadas es mejor que la práctica de empleos parecidos o del mismo sector en pymes y trabajos "de pueblo".
1 K 17
alpoza #10 alpoza
Antes subiremos la remuneración para atraer a los de aquí... ah no, espera...
0 K 11
mariKarmo #1 mariKarmo
Que vayan los voxeros a doblar el lomo al Carrefour.
0 K 11
#14 Borgiano
Definitivamente el "pay them more" ha pasado a mejor vida.
0 K 9
#3 IngridPared
Que manden al ejército
0 K 6

