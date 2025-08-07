"Patriotas", adolescentes y también agentes de migración: Noem cambia los requisitos para unirse a ICE

La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, anunció este miércoles la eliminación de todos los límites de edad para los aplicantes de ingreso al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Anteriormente, según todavía figura en la web del Departamento, los aspirantes debían tener como mínimo 21 años. Además, había un máximo de 37 o 40, según la posición a la que estén aplicando.