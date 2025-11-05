edición general
Patricia Conde y la oferta de una revista: "Esto de ponerme con un tanga del Valladolid a cuatro patas no lo veo muy claro"

Patricia Conde y la oferta de una revista: "Esto de ponerme con un tanga del Valladolid a cuatro patas no lo veo muy claro"

"Cuando era pequeña me ofrecían cosas como 'somos una revista que hacemos desnudos, pero muy cuidados'. Y yo, 'ah, ajá, claro...'. Con 19 años era una niña sin curvas, muy delgaducha. No era un pibón, de esos que dices, guau, 90, 60, 90. Era una niña muy normal", recordó. "Te ponemos un conjunto de ropa deportiva. Si eres de Valladolid pues te ponemos un tanga morado del Real Valladolid". "Me dijeron que me iban a pagar una barbaridad de dinero. Dije que no lo necesitaba y me contestaron que esto me abría muchas puertas"

Kmisetas #1 Kmisetas
Noticias Interesantes que no le importan a nadie.
alcama #2 alcama
A esta chica la conocí en una presentación de una película, cuando era reportera de calle, y es super maja. Y ya era famosa porque salía en TV. Pero muy maja y símpatica, hablando con ella de cosas de producción, del programa, etc.
