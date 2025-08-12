‘El Patilla’, el cazador extremeño que mató a 32 perros de hambre y sed durante dos meses

En Azuaga, a Antonio Sánchez le conocen como el Patilla y al taller de reparación de coches en el que trabaja como mecánico, el Chupa Aceite. El pueblo está al sur de Badajoz, en el límite con la provincia de Córdoba, y no llega a los 8.000 habitantes. Todo el mundo allí sabe quién es. Todo el mundo tiene miedo de hablar dando pistas que revelen su identidad sobre el cazador que presuntamente dejó morir a 32 perros de hambre en junio en su finca. No serían los primeros que han sufrido consecuencias violentas por hablar más de la cuenta, señalan