‘El Patilla’, el cazador extremeño que mató a 32 perros de hambre y sed durante dos meses

En Azuaga, a Antonio Sánchez le conocen como el Patilla y al taller de reparación de coches en el que trabaja como mecánico, el Chupa Aceite. El pueblo está al sur de Badajoz, en el límite con la provincia de Córdoba, y no llega a los 8.000 habitantes. Todo el mundo allí sabe quién es. Todo el mundo tiene miedo de hablar dando pistas que revelen su identidad sobre el cazador que presuntamente dejó morir a 32 perros de hambre en junio en su finca. No serían los primeros que han sufrido consecuencias violentas por hablar más de la cuenta, señalan

#4 Pitchford *
Desde la reforma legal de 2015, la muerte de cada animal se considera un delito independiente, por lo que Antonio Sánchez podría afrontar 32 acusaciones por maltrato animal. Una abogada el equipo legal de Pacma apunta que, aun así, es muy probable que no cumpla condena en un centro penitenciario porque, aunque la suma de todas las penas podría alcanzar el umbral para su ingreso, lo habitual es que los jueces ajusten el castigo al máximo legal para que no llegue a ingresar en prisión. “Yo no

#3 infernaculo725_614899207
¡Cazador! {0x1f62f} {0x1f62f} ¡Qué sorpresa!
Olepoint #6 Olepoint
A ver, saco la bola de cristal y averiguo a qué partido político vota este grandísimo hijo de la gran puta con patas.
Ludovicio #8 Ludovicio
#6 Hay dos opciones con, diría, un 70/30 de probabilidad.
Olepoint #9 Olepoint
#8 Esa proporción debe ser porque una opción tiene 3 letras y la otra 2 letras... :troll:
andando #12 andando
#8 estás escatimando la cantidad de hijos de puta que pueden votar a Alvise
Rorschach_ #2 Rorschach_
Otro hijo de la gran puta que no merece vivir.
pitercio #7 pitercio
Espero que el único coche que le vuelvan a llevar sea el fúnebre.
Chinchorro #5 Chinchorro
Ahora van los de torre pacheco a apalizar cazadores.
drocab2012 #11 drocab2012
-Hijo de Guarda Forestal, cazador y tiene atemorizados a muchos vecinos...
-Trabaja de mecánico en un taller mal llamado Chupa Aceite...
Puede llegar a ser concejal del pueblo en cualquier momento...
