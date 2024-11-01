"Pata de palo": la historia del pirata más temido del Atlántico

Las décadas finales del siglo XVI podrían reconocerse como la "Edad de Oro de la piratería" debido a las expediciones protagonizadas por corsarios ingleses, franceses y holandeses contra las flotas españolas de la Carrera de Indias y las posesiones de la Corona en Ultramar. De entre todos los bucaneros que amenazaron el comercio español con las Indias, el galo François Le Clerc fue el más temerario y también el más dañino para los intereses de la Monarquía Hispánica. Fueron los propios españoles quienes le bautizaron con el apodo
| etiquetas: piratas , corsarios , atlántico , pata de palo , francia
es un pirata malo,lo, lo, loo
que come pulpo crudo
y bebe agua del mar
De momento, to, to, to
se le presenta un barco, co, co, co
le tira un salivazo...
y lo hace naufragar
Tiene una pata de palo
y tiene una joroba:
se parece al monte Gurugú
Por la barandaaaa....chim-chim-chim-pún
Pata palo es un pirata raro
Que sin leer tebeos
no puede actuar
De momento...
le entra un sentimiento
se tira en una charca
y se pone a navegar
Tiene un pata de palo
que no es ni de palo:
es de aluminio... del Japón