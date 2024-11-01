"Pata de palo": la historia del pirata más temido del Atlántico

Las décadas finales del siglo XVI podrían reconocerse como la "Edad de Oro de la piratería" debido a las expediciones protagonizadas por corsarios ingleses, franceses y holandeses contra las flotas españolas de la Carrera de Indias y las posesiones de la Corona en Ultramar. De entre todos los bucaneros que amenazaron el comercio español con las Indias, el galo François Le Clerc fue el más temerario y también el más dañino para los intereses de la Monarquía Hispánica. Fueron los propios españoles quienes le bautizaron con el apodo