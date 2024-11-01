Un pastor de Texas insta a los padres a hablar con sus hijos sobre las personas negras: «30 veces más peligrosas» [Eng]  

El pastor texano Joel Webbon se hizo viral esta semana por un vídeo en el que instaba a los padres cristianos blancos a tener «la charla» con sus hijos sobre el «peligro» que representan las personas negras, con afirmaciones como: "cuando te metes en una multitud de gente, si te metes en una multitud de desconocidos, y son desconocidos blancos, hay cierto peligro. Si son desconocidos negros, el peligro es 30 veces mayor".