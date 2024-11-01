edición general
10 meneos
9 clics
Un pastor de Texas insta a los padres a hablar con sus hijos sobre las personas negras: «30 veces más peligrosas» [Eng]

Un pastor de Texas insta a los padres a hablar con sus hijos sobre las personas negras: «30 veces más peligrosas» [Eng]  

El pastor texano Joel Webbon se hizo viral esta semana por un vídeo en el que instaba a los padres cristianos blancos a tener «la charla» con sus hijos sobre el «peligro» que representan las personas negras, con afirmaciones como: "cuando te metes en una multitud de gente, si te metes en una multitud de desconocidos, y son desconocidos blancos, hay cierto peligro. Si son desconocidos negros, el peligro es 30 veces mayor".

| etiquetas: pastor , texas , usa , racismo , ultraderecha , cristofascismo
9 1 0 K 142 actualidad
12 comentarios
9 1 0 K 142 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Albarkas
Lo malo no es que un cura diga estupideces, el problema es que hay un montón de imbéciles que se lo quieran creer.
3 K 47
GanaderiaCuantica #5 GanaderiaCuantica
Si te encuentras en una multitud de desconocidos, si son estadounidenses, la probabilidad de que te disparen es N veces mayor que si son desconocidos europeos.

Aplicando el mismo razonamiento.
4 K 47
#10 casicasi
#5 Y si la multitud es de pastores ya no te cuento.
0 K 13
themarquesito #4 themarquesito
Menudo huevón es el pastor...
1 K 29
#3 Godoferoz
El día que esté cura descubra que Jesús era más bien moreno va a alucinar
2 K 28
Quel #7 Quel
#3 Creo que cuando un yankee habla de un "negro" se refiere más a los afroamericanos, no a los negros en general, como raza de tez oscura.
0 K 7
arturios #11 arturios
#7 ¿Afroamericanos como Elon Musk?

Para que no digamos que racistas son los americanos y miremos también por aquí cambiemos un poquito la frase: "cuando te metes en una multitud de gente, si te metes en una multitud de desconocidos, y son desconocidos payos, hay cierto peligro. Si son desconocidos gitanos, el peligro es 30 veces mayor" ¿cuantos votarían positivo a esta frasecita?
0 K 11
Quel #12 Quel
#11 ¿cuantos votarían positivo a esta frasecita?
Depende. Si el voto es anónimo, creo que te sorprendería.
1 K 16
#8 soberao
Dice lo que su gente quiere oír, como buen "predicador" de mierda vendedor de crecepelo.
0 K 14
mahuer #6 mahuer
Desde la pandemia ahora todo se hace viral enseguida. :troll:
0 K 10
Quel #9 Quel *
Diría que ese comentario, por las palabras usadas, puede estar muy fundamentando en el atroz asesinato de Iryna Zarutska el mes pasado. Causó mucha indignación en algunos sectores. Tanto por la crudeza del acto como por la escasa reacción de ia comunidad afroamericana.
0 K 7
Alaba #2 Alaba
Los datos no son racistas. Igual los racistas son los negros.
3 K -27

menéame