Un pastor de Texas insta a los padres a hablar con sus hijos sobre las personas negras: «30 veces más peligrosas» [Eng]  

El pastor texano Joel Webbon se hizo viral esta semana por un vídeo en el que instaba a los padres cristianos blancos a tener «la charla» con sus hijos sobre el «peligro» que representan las personas negras, con afirmaciones como: "cuando te metes en una multitud de gente, si te metes en una multitud de desconocidos, y son desconocidos blancos, hay cierto peligro. Si son desconocidos negros, el peligro es 30 veces mayor".
| etiquetas: pastor , texas , usa , racismo , ultraderecha , cristofascismo
Aplicando el mismo razonamiento.
Para que no digamos que racistas son los americanos y miremos también por aquí cambiemos un poquito la frase: "cuando te metes en una multitud de gente, si te metes en una multitud de desconocidos, y son desconocidos payos, hay cierto peligro. Si son desconocidos gitanos, el peligro es 30 veces mayor" ¿cuantos votarían positivo a esta frasecita?
Depende. Si el voto es anónimo, creo que te sorprendería.