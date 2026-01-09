edición general
Pastor conservador dice que el feminismo es una “forma de transgenerismo” en una diatriba de odio

“El feminismo está destruyendo Estados Unidos, en lugar de sumisión, lideran". "Esta perversión genera una sociedad fracturada donde las familias se desmoronan, las tasas de natalidad se desploman y las comunidades se deshacen en vacíos sin hijos plagados de parques para perros”. Los hombres “se vuelven débiles y sin rumbo” porque el feminismo les roba su capacidad de controlar a las mujeres. “Temen al matrimonio porque temen a los tribunales de divorcio feministas, temen su carrera porque temen a las Karen de Recursos Humanos".

pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos
Si será el feminismo el problema... No un puto loco con acólitos y palmeros :shit:
Chinchorro #1 Chinchorro
¿Hay alguna religión que no odie a las mujeres?
rojelio #3 rojelio
#1 Yo conozco dos, el Pastafarismo y el Templo Satánico.
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#6 vale bro xD xD xD xD xD xD
Quel #4 Quel *
Errónea.

- Expresar tu opinión sobre el feminismo no es una "diatriba de odio". Puedes estar a favor o en contra, pero no es "odio".
- El video dice que los hombres rechazan el matrimonio porque su autoridad ha sido subvertida y anulada. Que temen acabar en un mal divorcio a manos de una corte judicial feminista que no será imparcial. No dice nada de que "les roba su capacidad de controlar a las mujeres".

Decir factos como que los antidepresivos se están…   » ver todo el comentario
pazentrelosmundos #5 pazentrelosmundos
#4 joder, señor controlate que tienes una edad...
Factos dice xD xD xD xD xD xD xD xD

Que vergüenza ajena coño!
Quel #6 Quel
#5 Ok... :roll:
rojelio #7 rojelio *
#4 Veamos:
- Llama al feminismo "perversión".
- Dice que las mujeres deben ser "sumisas".
- Si una mujer hace algo que a él no le parece bien, está “rechazando su feminidad”.
Y alguna que otra más. Eso no me parecen a mi hechos, eso es puro odio al que piensa diferente.
Quel #9 Quel
#7
Si una mujer hace algo que a él no le parece bien, está “rechazando su feminidad”.

¿ Eso lo dices también por esas mujeres que han elegido una vida tranquila, hogareña, cocinando y criando hijos y que el feminismo les ha dicho de todo menos bonitas ?

Eso no me parecen a mi hechos, eso es puro odio al que piensa diferente.

¿ Como el que procesó el feminismo a roro, por diferir de su idea de feminismo ?
