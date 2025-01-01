edición general
Pastor baptista detenido en Reino Unido por una pancarta contra el genocidio en Palestina [Eng]  

¡Hago esto porque soy un seguidor de Jesucristo, que rompió las reglas y creó paz! grita mientras le detienen... El pastor bautista James Grote fue arrestado frente a su iglesia mientras sostenía un cartel en protesta por la prohibición de Acción Palestina y condenaba el genocidio en curso en Gaza. Argumentó que Acción Palestina no debería ser clasificada como organización terrorista, instando tanto a la policía como al público a denunciar los crímenes israelíes y a tomar medidas significativas.

Dene #1 Dene
es bastante acojonante que los tribunales ingleses estén permitiendo esto.
javibaz #5 javibaz
#1 no solo lo permiten sino que lo fomentan.
#2 The_real_deal
Joder con la dictadura china
XtrMnIO #4 XtrMnIO
Los tentáculos del sionismo infectan toda la sociedad occidental.
mmlv #3 mmlv
Joder con el régimen norcoreano
Pacman #7 Pacman *
Comerá bacon?

No es por comer que te detienen, es por decir que te gusta
quitamelpiedencima #6 quitamelpiedencima
Cuando veas las barbas de tu vecino…
Budgie #8 Budgie
¿Y cuál es el delito?
