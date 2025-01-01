Pastor baptista detenido en Reino Unido por una pancarta contra el genocidio en Palestina [Eng]  

¡Hago esto porque soy un seguidor de Jesucristo, que rompió las reglas y creó paz! grita mientras le detienen... El pastor bautista James Grote fue arrestado frente a su iglesia mientras sostenía un cartel en protesta por la prohibición de Acción Palestina y condenaba el genocidio en curso en Gaza. Argumentó que Acción Palestina no debería ser clasificada como organización terrorista, instando tanto a la policía como al público a denunciar los crímenes israelíes y a tomar medidas significativas.