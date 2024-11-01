edición general
5 meneos
141 clics
Lo que pasó detrás de IT fue más aterrador que Pennywise

Lo que pasó detrás de IT fue más aterrador que Pennywise  

IT no debería haber sido un éxito. Hoy la mayoría recuerda a Pennywise por las películas más recientes de Andy Muschietti, con Bill Skarsgård convirtiendo al payaso en un ícono del terror moderno. Y dentro de poco, HBO estrenará una precuela que promete expandir todavía más este universo. Pero mucho antes de los efectos digitales, del marketing global y de los récords de taquilla, existió una miniserie hecha para televisión en 1990. Una producción limitada, llena de tensiones internas, con un final censurado por la cadena ABC y un Pennywise que

| etiquetas: serie , stephen king , pennywise
4 1 0 K 50 ocio
2 comentarios
4 1 0 K 50 ocio
jewel_throne #1 jewel_throne *
Tim Curry hace un papelón siendo Pennywise :hug:
1 K 20
johel #2 johel *
La miniserie fue tremendamente efectiva haciendo lo que mas le gustaba a S.King; pintar un retrato idilico de un paisaje nostalgico para despues hacerlo pedazos con una bola de demolicion. Currywise hizo un papelon.
1 K 20

menéame