Lo que pasó detrás de IT fue más aterrador que Pennywise  

IT no debería haber sido un éxito. Hoy la mayoría recuerda a Pennywise por las películas más recientes de Andy Muschietti, con Bill Skarsgård convirtiendo al payaso en un ícono del terror moderno. Y dentro de poco, HBO estrenará una precuela que promete expandir todavía más este universo. Pero mucho antes de los efectos digitales, del marketing global y de los récords de taquilla, existió una miniserie hecha para televisión en 1990. Una producción limitada, llena de tensiones internas, con un final censurado por la cadena ABC y un Pennywise que