La pasividad del Reino Unido respecto a Venezuela es cobardía

La actitud evasiva de Keir Starmer ante el ataque de Donald Trump a Venezuela es un claro ejemplo de la «relación especial» de Gran Bretaña con Estados Unidos, caracterizada por una sumisión irreflexiva del primero a los intereses de la Casa Blanca.

Comentarios destacados:    
pitercio #8 pitercio *
Termina el artículo: "¿Y qué se necesita para que el Reino Unido defienda finalmente una política exterior coherente y ética basada en el derecho internacional, la soberanía y la paz?"
Jajaja, pero si UK ha sido el principal promotor, ejecutor e instigador de los conflictos, la represión, la fuerza y el quebrantamiento de cualquier derecho, histórica y actualmente. Pero si para competir con el monstruo inglés surgió USA, con sus peores vicios. Es que es para partirse.
MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
#0 Corrige el titular "Rreino".
#4 usuarioeliminado
#1 Menos mal, porque si no no se entiende. :palm: :palm:
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 Cuando enviaba noticias siempre agradecí que se me avisase de cualquier posible error, parece ser que lo adecuado era soltar una gilipollez.
Malinowski #5 Malinowski
#1 Hecho
#3 cederrón
Estábamos muy contentos de que ganara la izquierda en el reino unido.
dragoman #9 dragoman
Mas que cobardía es conveniencia
sleep_timer #2 sleep_timer *
Ya someten al prisionero a torturas inhumanas  media
#11 luckyy
Reino Unido forma parte del problema y no es solo EEUU. Todos los problemas que vivimos son creados por ellos.
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Entre anglosajones no se pisan la manguera
