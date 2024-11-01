La pasividad del Reino Unido respecto a Venezuela es cobardía

La actitud evasiva de Keir Starmer ante el ataque de Donald Trump a Venezuela es un claro ejemplo de la «relación especial» de Gran Bretaña con Estados Unidos, caracterizada por una sumisión irreflexiva del primero a los intereses de la Casa Blanca.
| etiquetas: reino unido , cobardía , starmer , venezuela , estados unidos
Jajaja, pero si UK ha sido el principal promotor, ejecutor e instigador de los conflictos, la represión, la fuerza y el quebrantamiento de cualquier derecho, histórica y actualmente. Pero si para competir con el monstruo inglés surgió USA, con sus peores vicios. Es que es para partirse.