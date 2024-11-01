Paseo por los patios de Córdoba

Los patios tradicionales se han convertido, habilidosísima e imaginativa intervención mediante, en uno de los principales atractivos turísticos de Córdoba. Sin necesidad de desmesuradas inversiones millonarias y con un esfuerzo publicitario sosegado, pero continuo, que los ha llevado a ganarse la consideración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La mayoría son modestos rincones de antiguos hogares con elementos típicos -tiestos, regaderas, aperos de labranza, pozos, máquinas de coser, etc-, sometidos a una intervención decorativa.