¿Qué pasará cuando nos demos cuenta de lo mal que estamos en EEUU? [ENG]

El discurso político se ha vuelto cada vez más populista e ideologizado, ocultando los costes reales de las decisiones: subida de precios, debilitamiento de servicios públicos y pérdida de calidad de vida. Se prioriza el consumo privado y la desregulación mientras se infrafinancian sanidad, educación, seguridad y protección infantil. Esto reduce la cohesión social y empobrece a largo plazo incluso a quienes apoyan estas políticas. El giro conservador iniciado con Reagan marcó el inicio de esta trayectoria de desigualdad creciente
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¡La culpa es de los inmigrantes!¡Prioridad nacional!
Esto es lo que pasará. Y a seguir otro ratito más. Los puteados se apuntarán a esta nueva moda certificando que no solo están puteados, si no que además son idiotas. ¿Para que os pensáis que ha montado lo del ICE?
Imagina que no los lancen en teheran pero los demos lo lancen en Austin y los repugs en california
Usa no es una olla a presion, es un puchero al fuego lleno de ranas.
Filosofía Política y Económica: Reagan adoptó una filosofía de libre mercado basada en la economía de la oferta, denominada Reaganomics. Sus pilares fundamentales fueron la reducción de impuestos federales (especialmente sobre la renta y ganancias de capital), la desregulación económica y la reducción del gasto público en programas sociales. La… » ver todo el comentario
Decimos dos aspectos de lo mismo. Reagan desmontó el escaso estado del bienestar existente del que se beneficiaba la gente blanca sobre todo. Los impuestos pasaron de los ricos (que pagaban como un 70%) a los currantes.
Los otros (negros, mexicanos, chinos ...) no contaban.
No exactamente ... Reagan democratizó la desigualdad a todos los estamentos. Por ejemplo, la idea de vivienda de protección oficial de EEUU eran barrios de clase trabajadora bien (no eran millonarios pero tampoco los últimos operarios de la empresa) donde vivían blanquitos y los servicios los pagaba el estado.