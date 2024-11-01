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¿Qué pasará cuando nos demos cuenta de lo mal que estamos en EEUU? [ENG]

¿Qué pasará cuando nos demos cuenta de lo mal que estamos en EEUU? [ENG]

El discurso político se ha vuelto cada vez más populista e ideologizado, ocultando los costes reales de las decisiones: subida de precios, debilitamiento de servicios públicos y pérdida de calidad de vida. Se prioriza el consumo privado y la desregulación mientras se infrafinancian sanidad, educación, seguridad y protección infantil. Esto reduce la cohesión social y empobrece a largo plazo incluso a quienes apoyan estas políticas. El giro conservador iniciado con Reagan marcó el inicio de esta trayectoria de desigualdad creciente

| etiquetas: krugman , eeuu , trump , derecha , reagan , populismo , privatización
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25 comentarios
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Comentarios destacados:      
Priorat #2 Priorat *
¿Qué pasará cuando nos demos cuenta de lo mal que estamos en EEUU?

¡La culpa es de los inmigrantes!¡Prioridad nacional!

Esto es lo que pasará. Y a seguir otro ratito más. Los puteados se apuntarán a esta nueva moda certificando que no solo están puteados, si no que además son idiotas. ¿Para que os pensáis que ha montado lo del ICE?  media
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keiko_san #13 keiko_san
#2 Magnifica ilustracion {0x1f44f}
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#1 Dav3n
Civil War? Por favor.
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#6 Bravok1
#1 Por favor, secundo la propuesta, y que termine como la peli Civil War y que todos lo veamos. Quienes la han visto saben a qué me refiero.
3 K 21
Mltfrtk #12 Mltfrtk
#6 Un momento, ¡Un momento! Necesito un titular...
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redscare #11 redscare
#1 Día de la Purga
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sotillo #14 sotillo
#1 No, no, me la sé, me la sé, la culpa es de los comunistas, a por ellos oeee
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LinternaGorri #22 LinternaGorri
#14 biden y obama, esos radicales de izquierda...
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azathothruna #16 azathothruna
#1 Si es con pepinos seria mejor.
Imagina que no los lancen en teheran pero los demos lo lancen en Austin y los repugs en california
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johel #23 johel *
#1 Si fuese el caso nos arrastrarian a todos.
Usa no es una olla a presion, es un puchero al fuego lleno de ranas.
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#24 Nebuchanezzar
#1 Pues sería una pena mucha gente inocente perdería la vida por culpa de unos malnacidos que deberían estar excluidos de la sociedad desde hace tiempo
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Priorat #5 Priorat *
#La denominada "revolución conservadora" de la "era Reagan" se baso en varios temas, de los relacionados con la economía:

Filosofía Política y Económica: Reagan adoptó una filosofía de libre mercado basada en la economía de la oferta, denominada Reaganomics. Sus pilares fundamentales fueron la reducción de impuestos federales (especialmente sobre la renta y ganancias de capital), la desregulación económica y la reducción del gasto público en programas sociales. La…   » ver todo el comentario
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crob #9 crob
#3 goto #5
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HeilHynkel #25 HeilHynkel *
#9

Decimos dos aspectos de lo mismo. Reagan desmontó el escaso estado del bienestar existente del que se beneficiaba la gente blanca sobre todo. Los impuestos pasaron de los ricos (que pagaban como un 70%) a los currantes.

Los otros (negros, mexicanos, chinos ...) no contaban.
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#7 Emotivo
Políticas que tratan con desprecio e ira a las personas primando el beneficio económico agresivo.
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#4 tierramar *
Los ricos-riquisimos estadounidenses no sólo colonizan países, sino también la mente de los estadoundienses. Los estadounidenses viven sumergidos en Matrix, los medios y Hollywood, en manos de los ricos-riquísimos- han configurado la idiosincrasia de los estadounidenses. Ahora planifican colonizar la mente de los estadounidenses aún más: geoestrategia.eu/noticia/46181/politica/el-totalitarismo-que-viene-tru El totalitarismo que viene: Trump está metiendo a los estadounidenses en una prisión digital
1 K 26
HeilHynkel #3 HeilHynkel
El giro conservador iniciado con Reagan marcó el inicio de esta trayectoria de desigualdad creciente


No exactamente ... Reagan democratizó la desigualdad a todos los estamentos. Por ejemplo, la idea de vivienda de protección oficial de EEUU eran barrios de clase trabajadora bien (no eran millonarios pero tampoco los últimos operarios de la empresa) donde vivían blanquitos y los servicios los pagaba el estado.
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#10 UNX
Cuenta ya se han dado, la inflación está ahogando al americano medio por culpa de la nefasta gestión de Biden. Solo nos queda Trump.
:roll:
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alesay #18 alesay
"Al fin y al cabo, uno de los factores clave para la calidad de vida es no estar muerto"
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manbobi #17 manbobi
Los meneantes residentes en el corazón del imperio sólo opinan de Rusia.
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Ehorus #21 Ehorus
Creo que borraron ese término del diccionario...
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Paisos_Catalans #19 Paisos_Catalans
no pasará nunca, si la mayoría no sabe ni que países tienen alrededor, de que van a enterarse de política interna? si apenas les dá para conocer la política del barrio...
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#8 luckyy
El nombre de Margaret thacher se lo puso Ayuso a ina plaza en Madriz
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Supercinexin #15 Supercinexin
#8 Diría que fue Ana Botella, o Esperanza Aguirre.
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Lamantua #20 Lamantua
Todavía no os habéis enterado..?
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menéame