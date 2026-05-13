edición general
5 meneos
19 clics
"Es una pasada, pero...": el caos astronómico que supondría devolverle a Plutón la categoría de planeta

"Es una pasada, pero...": el caos astronómico que supondría devolverle a Plutón la categoría de planeta

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha reabierto el debate sobre si Plutón debería ser readmitido como el noveno planeta del sistema solar. Hace 20 años, la Unión Astronómica Internacional decidía eliminar a Plutón de la lista principal del sistema solar al considerar que era demasiado pequeño y que no contaba con las mismas características que el resto. Sí, es esférico como Mercurio, Venus o Urano, pero no cumplía con el requisito de haber "limpiado" su órbita de otros objetos. A partir de entonces, este pasó a ser un planeta enano j

| etiquetas: nasa , plutón , planeta
5 0 0 K 59 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 59 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Plutón no sigue una órbita como el resto de los llamados planetas. Está inclinado un montón respecto a la eclíptica y durante un tiempo de su órbita, orbita por dentro de la órbita de Neptuno. Eso sin contar con que es un piedrolo dual (Plutón-Caronte cuyo centro de masas está entre ambos, no como el Tierra-Luna que está en la Tierra)

O contamos como planetas un montón de cuerpos similares o dejamos a Plutón fuera. Pero claro .. como es el único descubierto por alguien de USA hay que subirle de categoría.
0 K 18
Mediorco #2 Mediorco
Como osa la ciencia imponer sus criterios en lugar del cariño que le tenemos a Plutón...
0 K 12
placeres #4 placeres *
... No nos engañemos y perdamos mucho tiempo leyendo sobre cuestiones técnicas. La razón principal y casi única para querer volver a ser llamado planeta, es que lo descubrieron y nombraron los norteamericanos.

Si pueden mover los hilos, ya ajustaran la definición de planeta para que plutón este dentro de la "primera división".
0 K 11
#3 oscarcr80
Hoy no duermo.
0 K 9

menéame