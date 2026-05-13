"Es una pasada, pero...": el caos astronómico que supondría devolverle a Plutón la categoría de planeta

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha reabierto el debate sobre si Plutón debería ser readmitido como el noveno planeta del sistema solar. Hace 20 años, la Unión Astronómica Internacional decidía eliminar a Plutón de la lista principal del sistema solar al considerar que era demasiado pequeño y que no contaba con las mismas características que el resto. Sí, es esférico como Mercurio, Venus o Urano, pero no cumplía con el requisito de haber "limpiado" su órbita de otros objetos. A partir de entonces, este pasó a ser un planeta enano j