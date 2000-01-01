¿Qué pasa con la UCO? Las investigaciones en casos mediáticos plantean dudas sobre su imparcialidad

La velocidad a la que los agentes han actuado en el caso Cerdán contrasta con la inacción denunciada por la fiscal del caso Montoro. Los errores sobre el patrimonio de Ábalos, el fichaje de un mando por Ayuso y los reproches internos en la trama de los hidrocarburos también afectan a su credibilidad. El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha tenido un papel relevante en varias investigaciones, como ha dejado en evidencia su enfrentamiento con la fiscal del caso Montoro.