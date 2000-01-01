¿Qué pasa con la UCO? Las investigaciones en casos mediáticos plantean dudas sobre su imparcialidad

La velocidad a la que los agentes han actuado en el caso Cerdán contrasta con la inacción denunciada por la fiscal del caso Montoro. Los errores sobre el patrimonio de Ábalos, el fichaje de un mando por Ayuso y los reproches internos en la trama de los hidrocarburos también afectan a su credibilidad. El fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha tenido un papel relevante en varias investigaciones, como ha dejado en evidencia su enfrentamiento con la fiscal del caso Montoro.
Velocidad de Presteza, en 20 h analizan y encuentran, entre 15000 o más horas de grabaciones, los cortes que incriminan a santos cerdan.
Velocidad de Prescripción, en 7 años presentan vagos y burdos informes a regañadientes sobre equipo económico.
Lo importante es poder criticar y dar a entender que hay "mano negra" detrás.
Qué país!
Si una vez dice una cosa, es que la cuñada del primo del bar en el que desayuna se presenta a concejal en un pueblito de 2000 hab., y si dice la contraria, es que la cuñada ha denunciado al marido por violencia de género , y, por tanto, es víctima y hay que creerla.