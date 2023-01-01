¿Qué le pasa a Telefónica en bolsa? Las acciones llegan a hundirse un 6%

Las acciones de Telefónica caen alrededor de un 6%. Se trata de la mayor caída de la teleco en los dos últimos dos años. La última vez que retrocedió tanto fue el 2 de agosto de 2023. El motivo de las caídas son los fuertes rumores de ampliación de capital que hay en el mercado de que la compañía la ejecutaría en las próximas semanas. Desde hace meses, ya con Marc Murtra al frente de Telefónica, la operación estaba encima de la mesa para entrar de lleno en el proceso de concentración del sector europeo que se avecina.