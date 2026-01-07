El partido de tenis más extraño de la historia: anotó apenas 3 puntos, no sabía sacar y desconocía las reglas

La alemana Lorena Schaedel, ubicada en el 1026 del ranking WTA, venció por un doble 6-0 en poco más de media hora a la egipcia Hajar Abdelkader, que registró su primer juego oficial. El partido en la capital de Kenia entre la alemana Lorena Schaedel y la egipcia Hajar Abdelkader está dominando el debate público en el mundo del tenis por su tono escandaloso. Las imágenes y las estadísticas del triunfo de la europea por doble 6-0 en 37 minutos de actividad son por demás elocuentes.