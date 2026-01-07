edición general
El partido de tenis más extraño de la historia: anotó apenas 3 puntos, no sabía sacar y desconocía las reglas

La alemana Lorena Schaedel, ubicada en el 1026 del ranking WTA, venció por un doble 6-0 en poco más de media hora a la egipcia Hajar Abdelkader, que registró su primer juego oficial. El partido en la capital de Kenia entre la alemana Lorena Schaedel y la egipcia Hajar Abdelkader está dominando el debate público en el mundo del tenis por su tono escandaloso. Las imágenes y las estadísticas del triunfo de la europea por doble 6-0 en 37 minutos de actividad son por demás elocuentes.

cromax #1 cromax
El vídeo sirve para echar unas risas, pero el resumen es fácil:
Abdelkader registró 20 doble faltas y tuvo un porcentaje del 8% en su primer servicio y un 9% en el segundo saque. Sólo ganó 3 puntos, y los 3 fueron por los errores de la alemana. Por momentos, no sabía de qué lado pararse para sacar o esperar el servicio de su rival, exponiendo un claro desconocimiento de las reglamentaciones.
1 K 21
#2 oscarcr80
Soy al unico que le resulta aburrido un partido de tenis? Horas y horas 2 jugadores pasandose una pelota mutuamente. Al igual que el golf. Un tio dandole con una palo a una pelotita que apenas se ve.
0 K 9
devilinside #3 devilinside
#2 Si todavía se pudiesen dar de hostias con las raquetas o los palos de golf...
1 K 21
javierchiclana #4 javierchiclana
#2 Cada punto se resuelve en unos pocos minutos... más aburrido me parece el fútbol con un tanteo/tiempo ridículo
1 K 27

