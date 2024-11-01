El Partido Popular sale en defensa de Mazón pese a lo que se vio en el funeral de Estado: "Está al frente pese a quien le pese"

Elías Bendodo asegura que ya se asumieron responsabilidades: "Dimitieron consejeros, se pidió disculpas". De nada han servido lo que todo el mundo pudo ver este miércoles durante el funeral de Estado por la DANA. Pese a lo expresado por los familiares de las víctimas, que ni siquiera querían a Carlos Mazón presente, el Partido Popular ha salido este jueves en defensa de su presidente autonómico. "[Mazón] está al frente de la recuperación, pese a quien le pese", ha declarado el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo.