El Partido Popular sale en defensa de Mazón pese a lo que se vio en el funeral de Estado: "Está al frente pese a quien le pese"

Elías Bendodo asegura que ya se asumieron responsabilidades: "Dimitieron consejeros, se pidió disculpas". De nada han servido lo que todo el mundo pudo ver este miércoles durante el funeral de Estado por la DANA. Pese a lo expresado por los familiares de las víctimas, que ni siquiera querían a Carlos Mazón presente, el Partido Popular ha salido este jueves en defensa de su presidente autonómico. "[Mazón] está al frente de la recuperación, pese a quien le pese", ha declarado el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo.

skaworld #5 skaworld *
Home es que no podemos negar que el hombre se lo ha jugado todo, ha estado desde el minuto uno que ha habido dinero de por medio dando la cara y aguantando el chaparrón para repartir los billets a quien bien los necesita.

Un heroe, un titan, un Dios
3 K 49
Olepoint #10 Olepoint
Pese a quien le pese -> Las familias de 229 muertos.

Me cago en vuestra putísima madre, pandilla de hijos de la gran puta y mafiosos escondidos detrás de las siglas de un partido político, el PP.
1 K 23
#9 tierramar *
No subestimen al PPSOE. Están sustituyendo los votos nacionales por votos importados. Vean: El PP ya sea con Mazon u otro, van a ganar gracias al voto latino que el PP.VOX importan: www.meneame.net/story/mazon-ficha-oposicion-venezolana-nueva-delegada- Mazón ficha en la oposición venezolana a su nueva "delegada para la Hispanidad"
www.meneame.net/story/poblacion-latina-crece-valencia-numero-residente
0 K 19
#11 Leon_Bocanegra
#9 así que culpas al PPSOE de lo que según tú están haciendo entre PP y vox. Deberías aclarar mejor tu propaganda.
Y a ser posible dejar de difundir bulos en esta web (eso lo veo más difícil)
0 K 9
#7 uvi
Luego denuncian y piden la dimisión de Irene Montero por el "caso niñera", muertos 0, finalmente archivado.

Muy gordos los tienen
1 K 17
Cehona #4 Cehona
Voy a darle la razón a Ester Muñoz y no voy a nombrar el insulto.
0 K 16
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Y estos son los grandes gestores que quieren gobernar España. Que cada uno saque sus conclusiones. Cuando algún familiar le meta un tiro a este subser, luego nos llevaremos las manos a la cabeza y qué barbaridad.
0 K 14
Connect #1 Connect *
A ver, al final es el pueblo el que decide con las urnas. Y los sondeos dice que Mazón va a volver a ganar y que el pueblo no le tiene en cuenta esos muertos mientras disfrutaba del Ventorro.

Así que el PP tampoco es nadie para contradecir al pueblo.
0 K 12
fjcm_xx #6 fjcm_xx
Pero luego Pedro Sánchez se tiene que ir porque es un dictador y su mujer es Begoño.
0 K 12
JackNorte #8 JackNorte
Ese es el problema que no estuvo al frente ese 29 de octubre y a saber el siguiente si estara al frente.
0 K 12
Metabarón #12 Metabarón
El PP: Sánchez es presidente le pese a quien le pese...
0 K 8
#2 slimedition
"[Mazón] está al frente de la recuperación, pese a quien le pese"
Esa recuperación es la que les interesa: sobre a sobre.
0 K 7

