El Partido Popular sale en defensa de Mazón pese a lo que se vio en el funeral de Estado: "Está al frente pese a quien le pese"

Elías Bendodo asegura que ya se asumieron responsabilidades: "Dimitieron consejeros, se pidió disculpas". De nada han servido lo que todo el mundo pudo ver este miércoles durante el funeral de Estado por la DANA. Pese a lo expresado por los familiares de las víctimas, que ni siquiera querían a Carlos Mazón presente, el Partido Popular ha salido este jueves en defensa de su presidente autonómico. "[Mazón] está al frente de la recuperación, pese a quien le pese", ha declarado el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo.
Un heroe, un titan, un Dios
Me cago en vuestra putísima madre, pandilla de hijos de la gran puta y mafiosos escondidos detrás de las siglas de un partido político, el PP.
Y a ser posible dejar de difundir bulos en esta web (eso lo veo más difícil)
Muy gordos los tienen
Así que el PP tampoco es nadie para contradecir al pueblo.
Esa recuperación es la que les interesa: sobre a sobre.