El Partido Popular se reúne con un conocido lobby de la homeopatía a pesar de su demostrada ineficacia

El grupo parlamentario ha mantenido hoy una reunión con varios miembros de la Asamblea Nacional de la Homeopatía. Tras un primer intento para recabar información sobre dicha reunión, fuentes del grupo popular aseguraron que era una "reunión interna" y que no había planeada "cobertura informativa". El Partido Popular "no está para validar o no la eficacia de una terapia sino para escuchar", han asegurado.