El partido de Marine Le Pen logra un triunfo histórico en la Asamblea francesa: se aprueba un proyecto que saca ventajas a los migrantes argelinos

Por primera vez una iniciativa de la Agrupación Nacional fue aprobada por la Asamblea Nacional, que votó a favor de suprimir el acuerdo migratorio de 1968 con Argelia que facilita la entrada y residencia de argelinos en Francia. La decisión llega en un contexto de tensión entre Francia y Argelia,por la posición francesa sobre el Sáhara y las dificultades para expulsar argelinos. Le Pen calificó la jornada de “histórica para nuestro movimiento y para Francia” por "corregir una injusticia que privilegiaba a los argelinos frente a otros migrantes"