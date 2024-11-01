edición general
4 meneos
7 clics
El partido de Marine Le Pen logra un triunfo histórico en la Asamblea francesa: se aprueba un proyecto que saca ventajas a los migrantes argelinos

El partido de Marine Le Pen logra un triunfo histórico en la Asamblea francesa: se aprueba un proyecto que saca ventajas a los migrantes argelinos

Por primera vez una iniciativa de la Agrupación Nacional fue aprobada por la Asamblea Nacional, que votó a favor de suprimir el acuerdo migratorio de 1968 con Argelia que facilita la entrada y residencia de argelinos en Francia. La decisión llega en un contexto de tensión entre Francia y Argelia,por la posición francesa sobre el Sáhara y las dificultades para expulsar argelinos. Le Pen calificó la jornada de “histórica para nuestro movimiento y para Francia” por "corregir una injusticia que privilegiaba a los argelinos frente a otros migrantes"

| etiquetas: francia , argelia , asamblea nacional , le pen
4 0 0 K 66 actualidad
3 comentarios
4 0 0 K 66 actualidad
strike5000 #2 strike5000
Llega un momento en que la sociedad se satura. Lo de "un mundo sin fronteras" suena muy bonito en las canciones, pero mientras tengamos cientos de culturas diferentes, y algunas sean incompatibles entre si, tenemos que poner un límite si queremos conservar la nuestra.

Esto que cantaba Ana Belén es muy bonito, pero es imposible separar "las contaminaciones" y quedarte sólo con lo bueno.

"¡Contamíname!
Pero no con el humo que asfixia el aire...
¡Ven!
Pero sí con tus ojos y con tus bailes...
¡Ven!
Pero no con la rabia y los malos sueños...
¡Ven!
Pero sí con los labios que anuncian besos..."
0 K 11
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
oh mon dieu
0 K 8

menéame