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El Partido Laborista de Starmer se derrumba en las elecciones locales

El Partido Laborista de Starmer se derrumba en las elecciones locales

El primer ministro bitánico, Keir Starmer, se enfrenta de nuevo a la lucha por la supervivencia de su impopular Gobierno. En las elecciones de este jueves, el Partido Laborista que lidera ha perdido cientos de concejales en toda Inglaterra, según los primeros datos del escrutinio, que apuntan a sus peores resultados en décadas. Su partido también puede perder el control del Parlamento de Gales por primera vez en su historia y sus aspiraciones de gobernar en Escocia.

| etiquetas: reino unido , elecciones
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6 comentarios
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#2 Alcalino
Si aquí criticamos al PSOE por ser otro partido de derechas, la gente tendría que ver al partido laborista británico, eso sí es un giro a la derecha brutal
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Pues hace un rato he visto un comentario calificándolo de extrema izquierda. xD
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#6 pirat *
starmerd, merzd y merdón,
el escatológico trío calavera...
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asola33 #1 asola33
“La sensación de que se ha roto el contrato social, de que hacer las cosas bien no significa progresar y que otros se están beneficiando”. Lo que suele cambiar es la percepción de quiénes son esos “otros”: según los votantes más inclinados a la izquierda, los otros son los millonarios protegidos por los políticos; según los votantes más a la derecha, los otros son los extranjeros y las personas que no trabajan y subsisten con ayudas públicas. “Hay un sentimiento contra el partido que gobierna”, dice Tryl.
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#4 lawerka
Es porque no son suficientemente de izquierdas. Lo que arrasa en las elecciones es una buena dictadura del "proletariado"
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elTieso #5 elTieso
Los laboristas y el PSOE ganarían muchos votos presentándose como derecha moderada.
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