El Partido Laborista de Starmer se derrumba en las elecciones locales

El primer ministro bitánico, Keir Starmer, se enfrenta de nuevo a la lucha por la supervivencia de su impopular Gobierno. En las elecciones de este jueves, el Partido Laborista que lidera ha perdido cientos de concejales en toda Inglaterra, según los primeros datos del escrutinio, que apuntan a sus peores resultados en décadas. Su partido también puede perder el control del Parlamento de Gales por primera vez en su historia y sus aspiraciones de gobernar en Escocia.