El Partido Comunista de Venezuela exige la aparición con vida y liberación inmediata de Martha Lía Grajales

Martha Lía, una destacada militante de izquierda, fue detenida arbitrariamente este viernes 8 de agosto al culminar un acto en solidaridad con el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, realizado frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas... El viraje autoritario de la administración de Nicolás Maduro se ha profundizado: la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo ha anulado el Estado de derecho, sino que pretende instaurar un clima generalizado de terror para sofocar el descontento popular...