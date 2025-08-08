edición general
El Partido Comunista de Venezuela exige la aparición con vida y liberación inmediata de Martha Lía Grajales

El Partido Comunista de Venezuela exige la aparición con vida y liberación inmediata de Martha Lía Grajales

Martha Lía, una destacada militante de izquierda, fue detenida arbitrariamente este viernes 8 de agosto al culminar un acto en solidaridad con el Comité de Madres en Defensa de la Verdad, realizado frente a la sede de Naciones Unidas en Caracas... El viraje autoritario de la administración de Nicolás Maduro se ha profundizado: la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no solo ha anulado el Estado de derecho, sino que pretende instaurar un clima generalizado de terror para sofocar el descontento popular...

javierchiclana
Enrique Marquez, Candidato a la presidencia y apoyado por el Partido Comunista de Venezuela lleva casi 7 meses encarcelado por denunciar el pucherazo electoral de Maduro.

Aquí en declaraciones tras las elecciones: www.youtube.com/watch?v=YbcWPzrAgHs
