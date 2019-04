Un particular usa la petición de Vox para intentar obtener los nombres y apellidos de las trabajadoras de violencia

Las profesionales de los equipos sobre los que Vox pidió datos públicos están recibiendo comunicaciones de la Consejería de Justicia en las que les informa de la petición de información de un hombre y les da 15 días para alegarEl particular, que se define como "perjudicado" de una resolución de custodia, asegura no tener vínculos con el partido y apunta a que usó el texto porque le pareció adecuado. Su objetivo es que en los juzgados "no entre la ideología de género""Nos sentimos desamparados por parte de la Administración, ya que nos ha dejado