edición general
135 meneos
925 clics
La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa

La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa  

Vaya, por lo que sea, esto no te lo están contando en la TV. Así han recibido a Feijóo y Mañueco en Palacios del Sil en el Bierzo (León). Los muy miserables han ido a la foto y los vecinos les han dicho lo que piensan.

| etiquetas: abucheos , visita , feijóo , mañueco , palacios del sil
68 67 1 K 553 actualidad
19 comentarios
68 67 1 K 553 actualidad
Comentarios destacados:      
borre #8 borre
#7 Ya veo que te gusta que te meen en la cara.

Un saludo.
18 K 184
aruleno #1 aruleno
Solo saben mentir. Y harán CUALQUIER cosa por mantenerse en el poder.
14 K 169
Lamantua #2 Lamantua
Sus hooligans votantes satisfechos.
6 K 80
Sandilo #7 Sandilo *
#2 Pues si.

Yo prefiero a un líder político que vaya a la zona a interesarse por la situación antes que a un presidente que muestra un sudapollismo extremo desde su paraíso vacacional en La Mareta mientras Oscargután hace chistes con los incendios.

No sé tú.
14 K -44
tul #9 tul
#7 este caradura no ha ido a "interesarse", ha ido a sacarse la fotito y repetir sus mentiras de siempre tratando de sacar algun redito politico de la desgracia ajena.
2 K 30
Sandilo #11 Sandilo
#9 Pues el otro ni siquiera ha ido. Ya ves tú lo que le importa.
1 K 4
tul #14 tul
#11 les importa lo mismo ambos, nada, pero solo uno tiene la cara tan dura de ir alli a chupar camara cuando han sido los suyos los responsables de otra catastrofe mas
1 K 21
Sandilo #16 Sandilo
#14 Ya estáis lanzando bulos como siempre que hay una tragedia. Los incendios han sido provocados intencionadamente pero claro, la izquierda no va a dejar pasar la oportunidad de reírse de los afectados como hace Oscargután mientras lo utiliza para atacar al Pp.
0 K 5
Amperobonus #19 Amperobonus
#11

Es decir, que te gusta un farsante que ha ido a hacerse la foto.


Así nos va el país con esas ideas chico
0 K 8
lythos1960 #12 lythos1960
#7 vaya eres de junio de 2025 amigo. Cuidate
1 K 20
#13 pushakk
#7 entonces tú prefireres a los que recortan millones en los servicios de prevención y extinción para dedicarlo a los toros o a doblarse y triplicarse el sueldo y que cuando ocurre una desgracia y hace falta todo lo que recortaron no se les ocurre otra cosa mejor que ir a sacarse una foto montaje haciendo uso de maquinaria persada que debería estar usándose en la lucha contra los incendios que han provocado con sus recortes.

Muy bien, enhorabuena, toma, una magdalena.
1 K 16
Sadalsuud #15 Sadalsuud
#13 ¡No le des comida, por dios!, que con el hambre que pasan viviendo solo a base de cacahuetes, esa magdalena puede suponer un atracón mortal.
0 K 10
calde #17 calde
#7 Anda! Un fachatonto!!! Entre fachatontos y fodechinchos, no damos a basto en Galicia este verano! :ffu:
0 K 11
reithor #10 reithor
Poco les ha pasado, solo les han abucheado, con lo fácil que está montar una pira
0 K 11
Gandark_S1rk #4 Gandark_S1rk
y aun asi, les votaran.
0 K 9
#6 Vactor20
#4 obvio. Ahora vendran toda la tropa de trolls pagados por genova (con pasta de la caja B? ) a decir mierdas y hacer astroturfing con tal que esto no se sepa.
5 K 64
Ludovicio #18 Ludovicio
#6 Ya han llegado.
#_7 es un astroturfer evidente
0 K 12
#3 Madmaxi
Como esta utedeeeee!!!!!

Biennnnnnn!!!!!!
0 K 6
#5 Vactor20
#3 Joder no, que los payasos de la tele no daban grima, estos si.
5 K 78

menéame