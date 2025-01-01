La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa  

Vaya, por lo que sea, esto no te lo están contando en la TV. Así han recibido a Feijóo y Mañueco en Palacios del Sil en el Bierzo (León). Los muy miserables han ido a la foto y los vecinos les han dicho lo que piensan.
Un saludo.
Yo prefiero a un líder político que vaya a la zona a interesarse por la situación antes que a un presidente que muestra un sudapollismo extremo desde su paraíso vacacional en La Mareta mientras Oscargután hace chistes con los incendios.
No sé tú.
Es decir, que te gusta un farsante que ha ido a hacerse la foto.
Así nos va el país con esas ideas chico
Muy bien, enhorabuena, toma, una magdalena.
#_7 es un astroturfer evidente
Biennnnnnn!!!!!!