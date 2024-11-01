edición general
10 meneos
14 clics
Participante en el asalto al Capitolio del 6 de enero, indultado por Trump, recibe cadena perpetua por delitos sexuales contra menores [ENG]

Participante en el asalto al Capitolio del 6 de enero, indultado por Trump, recibe cadena perpetua por delitos sexuales contra menores [ENG]

Un hombre indultado por el presidente Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero fue condenado a cadena perpetua por abuso sexual infantil y delitos relacionados. Andrew Paul Johnson fue arrestado en agosto, nueve meses después de que Trump lo indultara a él y a cientos de otros acusados del 6 de enero por delitos que iban desde faltas menores hasta cargos graves como agredir a un agente con armas mortales. Johnson, de 45 años, fue declarado culpable de cinco cargos, entre ellos abusar sexualmente de un menor.

| etiquetas: asalto , menores , perpetua , capitolio
8 2 0 K 120 actualidad
2 comentarios
8 2 0 K 120 actualidad
pepel #1 pepel
Son los amigos de Trump.
1 K 32
comadrejo #2 comadrejo
Que no panda el cunico, puede ser indultado de nuevo para hacer yanquilandia más grande de nuevo. :troll: :troll:
0 K 11

menéame