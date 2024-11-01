Participante en el asalto al Capitolio del 6 de enero, indultado por Trump, recibe cadena perpetua por delitos sexuales contra menores [ENG]

Un hombre indultado por el presidente Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero fue condenado a cadena perpetua por abuso sexual infantil y delitos relacionados. Andrew Paul Johnson fue arrestado en agosto, nueve meses después de que Trump lo indultara a él y a cientos de otros acusados del 6 de enero por delitos que iban desde faltas menores hasta cargos graves como agredir a un agente con armas mortales. Johnson, de 45 años, fue declarado culpable de cinco cargos, entre ellos abusar sexualmente de un menor.