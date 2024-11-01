·
Los parquímetros podrán funcionar de noche y en fines de semana en los barrios de Madrid saturados de tráfico
La nueva ordenanza de movilidad contempla poder ampliar los horarios para garantizar el aparcamiento de vecinos en zonas con 'gran actividad'.
actualidad
9 comentarios
#3
txillo
Qué cojones es eso de que los pobres aparquen en la calle?
5
K
75
#8
tul
#3
una oportunidad de saqueo para las mentes liberales mas hambrientas del sudor del projimo
0
K
16
#1
cenutrios_unidos
Ja, ja, ja. Viva la libertaz carajo!
2
K
44
#2
Verdaderofalso
Jajajajajjajaj
1
K
40
#5
skaworld
*
"garantizar el aparcamiento de vecinos"
jajotas, eres residente, bernabeu, te colapsan las zonas de aparcamiento los coches de los que vienen a ver el partido y tienen pasta, te tienes que ir a aparcar a otro puto barrio porque en tu zona no hay (basado en hechos reales) y te cruje luego toda la noche la hora. Quien dice Bernabeu dice cualquier otra zona que tenga un evento que atraiga a gente.
1
K
22
#6
pitercio
Los que aparcan por la noche son los que duermen ahí.
0
K
12
#7
Tailgunner
#6
como bien sabrás, los residentes no pagan ni de día ni de noche...
0
K
6
#9
tul
#6
así aprenderán esos vagos, dormir es un lujo que esta fuera de su alcance
0
K
16
#4
GeneWilder
Cada medida que se toma pone de manifiesto el infierno in crescendo que significa vivir en Madrid.
0
K
11
