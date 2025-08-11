edición general
El parque eólico de Statkraft en el monte Piaspe de Azpeitia no obtiene visto bueno ambiental

El parque eólico de Statkraft en el monte Piaspe de Azpeitia no obtiene visto bueno ambiental

Mazazo contra el proyecto de parque eólico que la compañía noruega Statkraft quiere levantar en la cima del monte Piaspe, un proyecto que afecta a los términos municipales de Azpeitia, Errezil y Zestoa. El Gobierno Vasco ha emitido una declaración de impacto ambiental negativo del proyecto y de sus infraestructuras de evacuación energética. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco ha dictaminado que el proyecto presentado no cumple una serie de requisitos imprescindibles

verocla #1 verocla
#0 revisa el titular
2 K 31
reivaj01 #2 reivaj01
Deberían haber contratado a una consultora que les orientara sobre el número, tamaño y receptores de los sobres apropiados.
1 K 23
#3 rafeame
El proyecto de los humanos no era adecuado y no han conseguido el permiso. Quizá los protoss tengan más suerte.
1 K 18
txillo #4 txillo
#3 tienen que construir la bahía de ingeniería y la academia para desbloquear el generador eólico.
1 K 18

