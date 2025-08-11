El parque eólico de Statkraft en el monte Piaspe de Azpeitia no obtiene visto bueno ambiental

Mazazo contra el proyecto de parque eólico que la compañía noruega Statkraft quiere levantar en la cima del monte Piaspe, un proyecto que afecta a los términos municipales de Azpeitia, Errezil y Zestoa. El Gobierno Vasco ha emitido una declaración de impacto ambiental negativo del proyecto y de sus infraestructuras de evacuación energética. El Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco ha dictaminado que el proyecto presentado no cumple una serie de requisitos imprescindibles