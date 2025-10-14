Paro mañana 15 de octubre en contra del Gobierno: qué políticos participarán y detalles de la protesta

Los altos índices de inseguridad ciudadana y la percepción de una mala gestión desde el Estado generó que a fines de septiembre e inicios de octubre la ciudadanía ejecute diversas marchas con el objetivo e exigir atención frente a esos problemas.



En ese contexto, una de las principales protestas fue el paro de transportistas realizado el 7 de octubre. Ese día la mayoría de empresas de transporte público no brindó sus servicios como una medida de protesta ante la ola de extorsión de la que son víctimas. Fue tan contundente la medida que el Ejecutivo, entonces liderado por Dina Boluarte, se reunió con los dirigentes.



Además de esa fecha, se había programado una marcha para el miércoles 15 de octubre, sin embargo, tras la vacancia de la expresidenta muchos ciudadanos se preguntan si esa protesta se mantiene. En esta nota de La República te brindamos los detalles.