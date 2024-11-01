·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13218
clics
Charlie Kirk, morir como piensas
5744
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
5002
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4640
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
3724
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
más votadas
671
Jair Bolsonaro es condenado a más de 27 años de prisión por conspirar para un golpe de Estado en Brasil
501
Países Bajos se convierte en el cuarto país que no participará en Eurovisión 2026 si compite Israel: “Está en juego el sufrimiento humano”
538
Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza
470
Tellado lo ha vuelto a hacer
369
La Policía detiene al hijo de la alcaldesa de Bezana (PP-Vox) por el ataque a la sede del PSOE de Cantabria durante un acto de memoria democrática
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
34
clics
El Parlamento Europeo desoye la petición de un minuto de silencio por el asesinato de Charlie Kirk (Eng)
Los eurodiputados de derechas protestan después de que la vicepresidenta interrumpiera el intento de minuto de silencio de un legislador sueco
|
etiquetas
:
charlie kirk
,
europarlamento
,
europa
,
minuto de silencio
8
2
1
K
112
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
1
K
112
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Duke00
¿Pero qué pinta el Parlamento Europeo en este tema? Ganas de generar polémica por parte de algunos políticos...
11
K
123
#6
TripleXXX
#2
Faltaba un mañico cantando una buena jota.
¿Cuántos minutos de silencio se han guardado por los niños asesinados o las chicas del Lolita Airlines?
0
K
7
#1
mente_en_desarrollo
¿Por qué?
Respetad un poco al muerto joder.
0 empatía, es lo que él hubiese querido.
9
K
79
#7
el_verdor
#1
Que le concedan un premio Darwin.
1
K
20
#3
XXguiriXX
Trump humilló ya un par de veces a la UE, y el difunto era un férreo partidario del primero. El minuto de silencio no tenía pies ni cabeza.
2
K
30
#5
amusgada
*
¿visitas a FoxNews? No, gracias. No creo que me haga falta darle click para intuir que será un extremo-centrista (drecha) el gañán sueco que lo solicitó. Mespero que salga en Euronews
1
K
19
#4
manzitor
Que hagan uno por cada asesinado en Gaza y callen durante un tiempo.
0
K
11
#8
Pepepistolas
Ayer se me murio el canario ,reclamo 1 minuto de silencio en la ONU.
0
K
6
#9
puta
Al perro terrorista de José Mujica seguro que si le hubieran hecho minuto de silencio.
2
K
-17
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Cuántos minutos de silencio se han guardado por los niños asesinados o las chicas del Lolita Airlines?
Respetad un poco al muerto joder.
0 empatía, es lo que él hubiese querido.