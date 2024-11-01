edición general
El Parlamento Europeo desoye la petición de un minuto de silencio por el asesinato de Charlie Kirk (Eng)

Los eurodiputados de derechas protestan después de que la vicepresidenta interrumpiera el intento de minuto de silencio de un legislador sueco

Duke00
¿Pero qué pinta el Parlamento Europeo en este tema? Ganas de generar polémica por parte de algunos políticos...
TripleXXX
#2 Faltaba un mañico cantando una buena jota.

¿Cuántos minutos de silencio se han guardado por los niños asesinados o las chicas del Lolita Airlines?
mente_en_desarrollo
¿Por qué?

Respetad un poco al muerto joder.

0 empatía, es lo que él hubiese querido.
el_verdor
#1 Que le concedan un premio Darwin.
XXguiriXX
Trump humilló ya un par de veces a la UE, y el difunto era un férreo partidario del primero. El minuto de silencio no tenía pies ni cabeza.
amusgada
¿visitas a FoxNews? No, gracias. No creo que me haga falta darle click para intuir que será un extremo-centrista (drecha) el gañán sueco que lo solicitó. Mespero que salga en Euronews
manzitor
Que hagan uno por cada asesinado en Gaza y callen durante un tiempo.
Pepepistolas
Ayer se me murio el canario ,reclamo 1 minuto de silencio en la ONU.
puta
Al perro terrorista de José Mujica seguro que si le hubieran hecho minuto de silencio.
