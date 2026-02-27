El Parlamento Europeo cifra el déficit en 10 millones de viviendas y propone un "paquete de simplificación" junto a la movilización de fondos europeos

Europa necesitaría alrededor de 10 millones de viviendas para cerrar la brecha existente y liberar la crisis habitacional que afecta al continente con los precios de compra aumentado un 61% a nivel europeo y el acceso al hogar fuera del alcance de millones de ciudadanos. Uno de cada 10 hogares en ciudades de la UE destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda. Así lo ha confirmado el Parlamento Europeo en el informe final sobre la crisis de vivienda, presentado este viernes en Madrid y que será votado al próximo pleno el 10 de marzo.