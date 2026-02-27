edición general
El Parlamento Europeo cifra el déficit en 10 millones de viviendas y propone un "paquete de simplificación" junto a la movilización de fondos europeos

Europa necesitaría alrededor de 10 millones de viviendas para cerrar la brecha existente y liberar la crisis habitacional que afecta al continente con los precios de compra aumentado un 61% a nivel europeo y el acceso al hogar fuera del alcance de millones de ciudadanos. Uno de cada 10 hogares en ciudades de la UE destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda. Así lo ha confirmado el Parlamento Europeo en el informe final sobre la crisis de vivienda, presentado este viernes en Madrid y que será votado al próximo pleno el 10 de marzo.

#3 Onaj *
Noe queda claro en la noticia si los 10 millones de viviendas incluyen también a los inversores o solo son las viviendas que se necesitan para alojar a toda la gente.

Si es lo primero, la solución es castigar al inversor para que haya menos demanda.
powernergia #5 powernergia
Se trata de no ir al fondo del asunto, que es dejar de convertir las viviendas en objeto de inversión.
#2 Zamarro
En españa por desgracia en los ultimos 20 años se malvendió todo el suelo disponible en ciudades a los constructores, muchos de ellos han dejado gran porcentaje de ese suelo sin construir para estrangular la creacion de vivienda y subir los precios.
Por mucho que Europa quiera crear nuevas casas, la gente no se va a ir a 50 kilometros de donde vive ahora para comprar una casa un 10% mas barata.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Pues anda que no se forrando vendiendo los terrenos durante el boom inmobiliario.

En España nadie vende la parcela que tiene por dos duros.
#6 Zamarro
#4 Me refiero a terrenos municpales de los que el dueño es el ayuntamiento o de los conocidos terrenos que compraron a 4 duros y luego los amigos del ayuntamiento recalificaban para pegar el pelotazo urbanistico.
Glidingdemon #1 Glidingdemon
La banda pperra esta frotándose las manos, negocio a la vista para sus familias de "emprendedores" copando las viviendas y vendiendo después por el doble y con dinerito negro, eso sí, repetid conmigo, perro sanxez hijo de puta. xD xD xD xD xD xD
