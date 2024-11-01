El Parlamento Europeo alerta "del deterioro institucional y del aumento de la corrupción" en España

El informe del Parlamento Europeo, elaborado tras la misión de eurodiputados sobre el Estado de derecho en España celebrada los pasados 16 y 17 de febrero, advierte de "un deterioro de la confianza en varias instituciones del Estado y alerta sobre dinámicas que pueden comprometer la percepción de imparcialidad y equilibrio institucional" exigidos por los criterios europeos.