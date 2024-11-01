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El Parlamento Europeo alerta "del deterioro institucional y del aumento de la corrupción" en España

El Parlamento Europeo alerta "del deterioro institucional y del aumento de la corrupción" en España

El informe del Parlamento Europeo, elaborado tras la misión de eurodiputados sobre el Estado de derecho en España celebrada los pasados 16 y 17 de febrero, advierte de "un deterioro de la confianza en varias instituciones del Estado y alerta sobre dinámicas que pueden comprometer la percepción de imparcialidad y equilibrio institucional" exigidos por los criterios europeos.

| etiquetas: parlamento europeo , corrupción , españa
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5 comentarios
4 1 0 K 46 actualidad
Andreham #1 Andreham
¿Aumento? En todo caso percepción pública.

Y el deterioro institucional normal que suba, teniendo en cuenta que ahora mismo la judicatura está trabajando contra la ley y a favor de la oposición.
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#3 Eukherio
#1 y advierte de que los retrasos en causas complejas pueden afectar a la credibilidad de la acción anticorrupción

Ahí sí que puede sacar pecho el PSOE. Sus causas de corrupción más recientes están siendo juzgadas en tiempo récord.
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"El documento identifica la independencia de la Justicia como una de las principales inquietudes planteadas durante la misión"
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Mangione #4 Mangione *
Vale que los del patido socialista obrero español se ponen de lado con los jueces cuando les interesa, pero que la UE pida cuentas AHORA y al gobierno sobre una judicatura cuyo problema, precisamente, es estar controlada por el PP y la corona por su continuidad con el franquismo...

xD en fin, hay que reirse, porquemecagondiole...
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
exagerados :troll: :troll: :troll: :troll:
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menéame