El Parlamento Europeo alerta "del deterioro institucional y del aumento de la corrupción" en España

El informe del Parlamento Europeo, elaborado tras la misión de eurodiputados sobre el Estado de derecho en España celebrada los pasados 16 y 17 de febrero, advierte de "un deterioro de la confianza en varias instituciones del Estado y alerta sobre dinámicas que pueden comprometer la percepción de imparcialidad y equilibrio institucional" exigidos por los criterios europeos.
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Y el deterioro institucional normal que suba, teniendo en cuenta que ahora mismo la judicatura está trabajando contra la ley y a favor de la oposición.
Ahí sí que puede sacar pecho el PSOE. Sus causas de corrupción más recientes están siendo juzgadas en tiempo récord.
socialista obreroespañol se ponen de lado con los jueces cuando les interesa, pero que la UE pida cuentas AHORA y al gobierno sobre una judicatura cuyo problema, precisamente, es estar controlada por el PP y la corona por su continuidad con el franquismo...
en fin, hay que reirse, porquemecagondiole...