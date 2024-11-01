edición general
El Parlament da el primer paso para expulsar definitivamente a Uber y Cabify de Barcelona

La nueva ley presentada por PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP restringirá de forma progesiva la actuación de las VTC y contendrá nuevos requisitos para los taxistas, como poder atender en catalán

DrEvil #7 DrEvil *
Sólo trayectos interurbanos de al menos 1h de duración, y reservado con 2h de antelación.
Según sus números, al menos 600 personas al paro para preservar el monopolio del taxi.
No se podía pedir condiciones laborales dignas para los trabajadores o arreglarlo de alguna manera, hay que despedirlos a todos.
Y para los usuarios se acabó el servicio de transporte de este siglo. Nada de saber por dónde va, ni cuanto te va a costar, ni nada.

Menuda mafia la del taxi...
#1 doppel
Es raro que estén a favor de los autónomos
rob #2 rob
¿Alguien se acuerda de Peseto?
¿Que habrá sido de él?
#11 thekeeper
Lo siento pero es que he tenido taaan malas experiencias con los taxis… eso si, solo en Barcelona, lo raro es que no te quieran timar, lo siento por aquellos que son honrados pero telita…
Tertuliano_equidistante #12 Tertuliano_equidistante
#11 Lo mismo digo. Cada vez que le doy una oportunidad al taxi hacen algo para que me acabe arrepintiendo.
founds #13 founds
Es que hay que mantener la especulación de licencias del taxi :troll:
SegarroAmego #3 SegarroAmego
Van a tener que aprender catalán los pakis
#4 chocoleches
#3 Ya estaban obligados por la ley del codigo de consumo de 2010.

Y los especuladores que las vendían licencias de VTC por 50K que van a hacer ahora?
#5 Otrebla8002
Joder. Mucha tecnología para otras cosas y el mundo del taxi igual que hace 50 años.
Me parece bien que los protejan, pero joder que les obliguen a usar la tecnología igual que las VTC y conozcas el precio del viaje antes de hacerlo y ver el mapa del recorrido. Y evitar que piratas te intenten timar.

Y como dice #3 ¿Los pakis aprenderán catalán o lo hará el propietario de la licencia? Porque me parece una estupidez de obligación.
#6 omega7767
#5 con lo comodísimo que es usar una VTC y lo retrógrada tecnológicamente hablando que es usar un taxi

En Vigo empezaron Uber este Julio y es una gozada. Aplicación, pides uber, ves donde viene, cuanto tarda, cuanto te cobra.....

los taxis son un rollo usarlos
Suigetsu #10 Suigetsu
#6 A día de hoy las apps de Taxis te ofrecen exactamente el mismo servicio.
Connect #8 Connect
#5 Tienes Freenow donde puedes saber el precio cerrado e incluso pagar a través de la App. Y pagas a un autónomo, no a un empleado mal pagado al que le están todo el día presionando para que haga más viajes y suba la facturación.
#9 Otrebla8002
#8 no lo conocía. Lo miraré.
