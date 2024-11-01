edición general
París lanza un plan radical para resolver la crisis de la vivienda: convierte aparcamientos en pisos de alquiler asequible

Los nuevos residentes -estudiantes, personas con bajos ingresos y familias monoparentales que cumplan ciertos requisitos- podrán mudarse pronto a la rue Nollet. La iniciativa forma parte del ambicioso plan del Ayuntamiento de París, gobernado por una coalición de izquierdas con socialistas, ecologistas y comunistas, para ampliar el acceso a la vivienda en una ciudad donde los precios de los alquileres han alcanzado, como en tantas otras, niveles prohibitivos.

Por aportar ideas.. En Madrid el Cedex tiene varios edificios gigantescos, donde parece que trabajan 4 gatos, que se podrían llevar a otras poblaciones y permitirían construir en esos terrenos miles de viviendas.
Se han debido inspirar en aquel episodio de "La que se avecina".
Pero luego que no tengan que lanzar un plan radical para resolver la crisis de aparcamiento.
