París lanza un plan radical para resolver la crisis de la vivienda: convierte aparcamientos en pisos de alquiler asequible

Los nuevos residentes -estudiantes, personas con bajos ingresos y familias monoparentales que cumplan ciertos requisitos- podrán mudarse pronto a la rue Nollet. La iniciativa forma parte del ambicioso plan del Ayuntamiento de París, gobernado por una coalición de izquierdas con socialistas, ecologistas y comunistas, para ampliar el acceso a la vivienda en una ciudad donde los precios de los alquileres han alcanzado, como en tantas otras, niveles prohibitivos.