Una pareja de madrileños alcanzados por un rayo en el Pirineo francés, la mujer gravísima

Una pareja de madrileños alcanzados por un rayo en el Pirineo francés, la mujer gravísima

Una pareja de madrileños fue alcanzada este lunes por la tarde por un rayo cuando hacían una excursión en los Pirineos franceses, muy cerca de la frontera española, y tuvieron que ser evacuados en helicóptero al hospital, en el caso de la mujer con un cuadro médico gravísimo ya que se temía por su vida.

comentarios
andando #1 andando
Los mejores pararrayos los de Madrid
Ahora en serio, un vídeo de Basquecraft sobre los rayos en el monte youtu.be/NqYsRrbXhm0?si=FrpMM8T0Y03fTqqW
Esfingo #2 Esfingo
Dios odia a los madrileños :troll:
#5 R2dC
#2 Me parece razonable.
Gravísimo?
Gravísimo?
Narmer #9 Narmer
#6 Neoperiodismo. Podría haber sido peor titular: “A una mujer madrileña le cae un rayo en los Pirineos. Literal. Está en plan gravísimo.”
#4 JanSolo
Antes te encontrabas a un gallego en cualquier parte del mundo trabajando. Ahora te encuentras a un madrileño pero de vacaciones.
jacm #7 jacm
Mañana paso por Bielsa y voy a estar tres días por esa zona.
Susto.
Menos mal que no soy de Madrid, espero qe los rayos lo tengan en cuenta.
#8 Borgiano
Veo que la psicopatía en MNM sigue gozando de buena salud
#3 Grandpiano
A ver si es que el marido tenía la antena desplegada...
