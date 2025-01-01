Una pareja de madrileños alcanzados por un rayo en el Pirineo francés, la mujer gravísima

Una pareja de madrileños fue alcanzada este lunes por la tarde por un rayo cuando hacían una excursión en los Pirineos franceses, muy cerca de la frontera española, y tuvieron que ser evacuados en helicóptero al hospital, en el caso de la mujer con un cuadro médico gravísimo ya que se temía por su vida.
| etiquetas: rayo , madrileños , pirineo francés , mujer gravísima
Ahora en serio, un vídeo de Basquecraft sobre los rayos en el monte youtu.be/NqYsRrbXhm0?si=FrpMM8T0Y03fTqqW
Susto.
Menos mal que no soy de Madrid, espero qe los rayos lo tengan en cuenta.