Una pareja de jubilados embarcó en un crucero de lujo y llevan tres años navegando: "es más barato que una residencia"

Marty y Jessica Ansen llevan 57 años casados y les encanta viajar en crucero, aunque por trabajo y familia no lo hicieron todo lo que les habría gustado. En junio de 2022 decidieron dar un giro radical a su estilo de vida y se subieron por primera vez al crucero Coral Princess en Brisbane, Australia. Ese momento marcó una travesía por los siete mares que todavía no ha terminado.
En muchos otros países del planeta, lo barato es la residencia, no el eterno crucero.
Parece un plan mucho más enriquecedor que sentarse 16h/día a ver T5 o A3.
Un crucero no deja de ser un hotel de lujo en el que cada día despiertas en una ciudad distinta.
Es probablemente la forma de viajar más contaminante que existe después de los aviones privados.
Explico, no solo se contamina en CO2, viajar se produce menos CO2 que otros sistemas, pero también existen otras maneras de contaminar y, además, nadie se plantea estar 20 años montado en un avión, estos esperan estar viajando ese tiempo.