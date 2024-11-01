Una pareja de jubilados embarcó en un crucero de lujo y llevan tres años navegando: "es más barato que una residencia"

Marty y Jessica Ansen llevan 57 años casados y les encanta viajar en crucero, aunque por trabajo y familia no lo hicieron todo lo que les habría gustado. En junio de 2022 decidieron dar un giro radical a su estilo de vida y se subieron por primera vez al crucero Coral Princess en Brisbane, Australia. Ese momento marcó una travesía por los siete mares que todavía no ha terminado.