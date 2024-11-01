Pareja de Carolina del Norte (Estados Unidos) arrestada por abuso sexual, maltrato y negligencia a sus seis hijos

Una pareja (Lacy Douglas Hocutt Jr. y Rachelleigh Marie Galasso) de Wake County, Carolina del Norte, fue arrestada y acusada de someter a sus seis hijos a años de abuso sexual, maltrato y negligencia extrema. Uno de los niños, de 13 años, vivía encerrado en una jaula para perros. Los seis menores, cuyas edades oscilan entre 1 y 15 años, fueron retirados del hogar a mediados de febrero. Ninguno de ellos sabía leer ni escribir, ya que jamás recibieron educación. Además, presentaban problemas graves de salud. Las autoridades describieron la viv...