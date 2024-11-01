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Pareja de Carolina del Norte (Estados Unidos) arrestada por abuso sexual, maltrato y negligencia a sus seis hijos

Pareja de Carolina del Norte (Estados Unidos) arrestada por abuso sexual, maltrato y negligencia a sus seis hijos

Una pareja (Lacy Douglas Hocutt Jr. y Rachelleigh Marie Galasso) de Wake County, Carolina del Norte, fue arrestada y acusada de someter a sus seis hijos a años de abuso sexual, maltrato y negligencia extrema. Uno de los niños, de 13 años, vivía encerrado en una jaula para perros. Los seis menores, cuyas edades oscilan entre 1 y 15 años, fueron retirados del hogar a mediados de febrero. Ninguno de ellos sabía leer ni escribir, ya que jamás recibieron educación. Además, presentaban problemas graves de salud. Las autoridades describieron la viv...

| etiquetas: abuso , maltrato , negligencia , escoliosis , jaula , wake county , carolina
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5 comentarios
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Pertinax #1 Pertinax *
Es obvio que no sacan las fotos de LinkedIn.

Arreglado.  media
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Pertinax #2 Pertinax
#1 Ahora mejor. Contratados.  media
3 K 59
Sr.No #3 Sr.No
#2 He pensado lo mismo. Qué rasgos más endogámicos. Parecen sacados de un manual de DnD.
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sotillo #5 sotillo
#1 A mi me siguen pareciendo parientes consanguíneos
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Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
Tienen todo el aspecto de ser votantes de Trump. Pero de los acérrimos.
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menéame