Una pareja borracha mantiene relaciones sexuales tras anunciarlo a gritos en un vuelo con destino Alicante

Una pareja de unos jóvenes de 30 años muy borrachos estuvieron molestando durante todo el vuelo al resto del pasaje, exigiendo a gritos más alcohol y desesperando a la tripulación. Pero toda la atmósfera se enrareció aun más cuando la mujer, de pie, gritó que iba a entrar en el high mile club, dirigiéndose al baño de la aeronave. Los pasajeros empezaron a escuchar gemidos cada vez más altos procedentes del baño, cerrado con pestillo. El vuelo que partió de Luton ya tenía a las fuerzas y cuerpos de seguridad esperando en en Alicante.