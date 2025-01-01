edición general
Una pareja borracha mantiene relaciones sexuales tras anunciarlo a gritos en un vuelo con destino Alicante

Una pareja de unos jóvenes de 30 años muy borrachos estuvieron molestando durante todo el vuelo al resto del pasaje, exigiendo a gritos más alcohol y desesperando a la tripulación. Pero toda la atmósfera se enrareció aun más cuando la mujer, de pie, gritó que iba a entrar en el high mile club, dirigiéndose al baño de la aeronave. Los pasajeros empezaron a escuchar gemidos cada vez más altos procedentes del baño, cerrado con pestillo. El vuelo que partió de Luton ya tenía a las fuerzas y cuerpos de seguridad esperando en en Alicante.

makinavaja #2 makinavaja
Británicos comportándose como británicos... ¿Cual es la noticia? :troll:
themarquesito #6 themarquesito
#2 Que esta vez no se han esperado a estar en otro país para hacer el borrico
#10 xavigo
#2 Que esta vez estaban en un alto sin balcón.
#11 Tiranoc
#2 Que no se han acordado del balconing :troll:
#12 mancebador
#2 Para mi la noticia es que las tripulaciones de las aerolíneas sigan dejando embarcar a personas borrachas en los aviones.
ricambigaetani #3 ricambigaetani
no entiendo cuando van a dejar de servir alcohol en los vuelos comerciales, así como no entiendo que no hagan test de alcoholemia al detectar conductas así e impidan el ingreso a vuelos a personajes ebrios. Una droga nefasta y totalmente normalizada, y que parece que encaja a la perfección con la idiosincracia de España (y de Italia desgraciadamente también)
#9 silzul
#3 Te estas confundiendo con Reino Unido, Julio. El problema es que hemos aceptado ser Las Vegas de Europa. Con muchos muchos turistas chavs que vienen con el único objetivo de desfasarse.
Khadgar #1 Khadgar
Su único delito fue amar demasiado alto. :troll:
#8 Grahml
"El vuelo que partió de Luton"

Y aquí paré de leer.
mariKarmo #5 mariKarmo
Información, comunicación y transparencia.
#4 encurtido
Esperemos que sean del pueblo elegido y acogerse al comodín del antisemitismo, porque eso de la borrachofobia aun está muy verde.
#7 xavigo
Deben ser anglicanos o protestantes, porque si fueran judíos, el comportamiento de la policía hubiera sido claramente antisemita.
