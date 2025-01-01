edición general
4 meneos
35 clics

Parecido al TTIP: el acuerdo de aranceles con EE.UU

Los Estados Unidos y la Unión Europea han hecho público un “resumen” del Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade al que llegaron en el contexto del alza arancelaria impuesta por el Presidente Trump a ciertos productos europeos. Es, en definitiva, el acuerdo que refleja las contraprestaciones europeas para que el alza de los aranceles se quede en el 15%. Unas contraprestaciones que van mucho más allá de los aranceles; por ejemplo en carnes, lácteos y vegetales.

| etiquetas: ttip , aranceles , trump
3 1 1 K 27 actualidad
2 comentarios
3 1 1 K 27 actualidad
suppiluliuma #1 suppiluliuma *
Parecido a Phase One: el acuerdo de aranceles con EEUU.
0 K 11
Kamillerix #2 Kamillerix
Dicen: "se rebaja la capacidad regulatoria de la Unión y se intuye una rebaja de la regulación aplicable a algunos productos de los Estados Unidos". Hablando claro ¿se intuye o se incluye?, menos eufemismos... 8-D
0 K 10

menéame