Parecido al TTIP: el acuerdo de aranceles con EE.UU

Los Estados Unidos y la Unión Europea han hecho público un “resumen” del Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade al que llegaron en el contexto del alza arancelaria impuesta por el Presidente Trump a ciertos productos europeos. Es, en definitiva, el acuerdo que refleja las contraprestaciones europeas para que el alza de los aranceles se quede en el 15%. Unas contraprestaciones que van mucho más allá de los aranceles; por ejemplo en carnes, lácteos y vegetales.