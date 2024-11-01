edición general
Paralizados todos los trenes AVE con origen y destino Madrid por un problema informático

Paralizados todos los trenes AVE con origen y destino Madrid por un problema informático

Los AVE con destino y origen Madrid están paralizados o con retrasos por un problema informático. Adif informa en la red social 'X' que se debe a una caída de los servidores y que los trabajadores ya se encuentran trabajando en ella para que se recupere la circulación. El administrador de la infraestructura ferroviaria (Adif) apunta que la circulación se está recuperando gradualmente. Los trenes de Alta Velocidad sufren una nueva incidencia tras un verano complicado. Debido a esta caída de los servidores, la información de llegadas y salidas d

13 comentarios
ChatGPT #1 ChatGPT
Niebla en el canal, España está aislada xD
5 K 59
#3 pascuaI
Nunca es una mala noticia que a tu comunidad no lleguen trenes provenientes de Madrid :troll:
5 K 44
Anomalocaris #13 Anomalocaris
#3 Pero sí lo es es que los madrileños que hay en tu comunidad no se puedan ir :troll:
1 K 13
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo
A ver con que tuit sale el Donkey Kong de Valladolid
4 K 36
Sandilo #9 Sandilo *
Culpa de Franco, los fachas, y el cambio climático.

Circulen.
3 K 33
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado
4 K 29
Sandman #2 Sandman
Es decir, todos los trenes AVE.
2 K 26
#8 harverto
¿Hackeo, becario, director pisando un cable o personal de limpieza?
1 K 23
ChatGPT #7 ChatGPT
La culpa, del informático.
Vaya plaga estáis hechos :troll:
1 K 13
kinz000 #12 kinz000
Ayuso???
0 K 11
Lamantua #10 Lamantua *
Que dice el ministro Mr. X..? Que le pago para resolver y mejorar sus competencias. Bueno igual es incompetente y no lo sabe.
0 K 9
Andreham #11 Andreham *
Qué empresa es la concesionaria de ADIF que ha hecho esto?

Pues eso: disfruta lo votado, culpa de Franco, etc, etc. Seguro que también Goebbels tenía un principio para ridiculizar la verdad y que la opción más lógica parezca la peor.
0 K 8
BlackDog #5 BlackDog
No es magia, son tus impuestos
0 K 6

