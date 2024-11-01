La paradoja de Maó, la ciudad española que supera a las grandes urbes en ozono troposférico: “Es un gran riesgo para la salud”

Según Ecologistas en Acción, la dinámica regional del ozono tiene un especial impacto en zonas rurales “debido al desplazamiento de precursores emitidos por el transporte y la industria”. Pero ¿qué es el ozono troposférico? A diferencia del ozono atmosférico, que protege la tierra de la radiación solar, el ozono troposférico es un contaminante secundario que se forma en la atmósfera cuando los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles reaccionan con la radiación solar. Tal como señala la OMS, resulta perjudicial para la salud.