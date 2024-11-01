‘Parade’, en el circo pop de Prince, 40 años después

Cuarenta años después de la publicación de ‘Parade’ también nos enfrentamos al décimo aniversario de la muerte de Prince, la figura más influyente de este último medio siglo en la reconcepción de la idiosincrasia pop. Fue un día como hoy hace diez años cuando, aún noqueados por el fallecimiento de David Bowie, nos quedamos abrumados por la noticia de la muerte de Prince el 21 de abril de 2016. Si bien el primero fue el gran catalizador de los cambios generados en la década de los años 70, el genio de Mineápolis fue quien tomó su testigo en los