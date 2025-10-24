Parada en el corazón industrial de Asturias: los motivos por los que Arcelor apaga uno de sus hornos altos

ArcelorMittal ha decidido parar el horno alto "B" de Gijón al no conseguir estabilizarlo tras la parada técnica en caliente que se produjo a finales del verano y los incidentes registrados la semana pasada durante las labores de arranque, con varios incendios en las toberas por las que se introducen los gases. La multinacional mantiene a máxima carga el otro horno alto de Gijón, el "A", para mantener la actividad de las acerías de Gijón y Avilés y de los talleres acabadores, en niveles no muy altos últimamente por la baja demanda de productos