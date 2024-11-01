El Papa recuerda a Palestina y Badalona por Navidad: de “las tiendas” en Gaza a “refugios improvisados” para personas sin hogar

León XIV aprovechó la misa de la mañana de Navidad para recordar a los miles de "niños Jesús" que hoy nacen, y viven, sin hogar, en las fronteras del último genocidio de Occidente, pero también en los puentes del desalojo de Badalona.
No entiendo muy bien que esta sucediendo aqui
Quien le interese leer la homilía original y no las burdas mentiras del panfletillo de Escolar.
opusdei.org/es/article/homilias-navidad-papa-leon-xiv-2025/