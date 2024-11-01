edición general
El Papa recuerda a Palestina y Badalona por Navidad: de “las tiendas” en Gaza a “refugios improvisados” para personas sin hogar

El Papa recuerda a Palestina y Badalona por Navidad: de “las tiendas” en Gaza a “refugios improvisados” para personas sin hogar

León XIV aprovechó la misa de la mañana de Navidad para recordar a los miles de "niños Jesús" que hoy nacen, y viven, sin hogar, en las fronteras del último genocidio de Occidente, pero también en los puentes del desalojo de Badalona.

etiquetas: papa , palestina , badalona , navidad , refugiados , personas sin hogar
12 comentarios
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
pues verás cuando se entere León de que en Españita su iglesia católica pide el voto para el partido del que ha echado a esas personas y las ha dejado tiradas en la calle
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 es un Papa woke como Bergoglio
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#2 Este me parece que es menos progresista.
ipanies #3 ipanies
#1 Le parecerá bien... Haz lo que digo, no lo que hago.
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro
#1 Ademas , para colmo... medios de izquierda dando voz a la secta follaniños...
No entiendo muy bien que esta sucediendo aqui  media
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 Bueno, sirve para poner en evidencia la hipocresía de quienes se autodenominan católicos y les faltaría tiempo para crucificar al hijo de su dios. A falta de eso se contentan comportarse como malnacidos.
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro
#6 Buen punto
tul #8 tul
#4 ese medio no es de izquierdas, es del psoe.
Gotsel #11 Gotsel
#1 no seas ingenuo, a la iglesia se la pelan los pobres, ¿no ves que sólo es de cara a la galería?
vicvic #12 vicvic *
Errónea, el Santo Padre no ha nombrado a Badalona en ningún momento, la noticia es una tergiversación, una manipulación, o más suave: una "interpretación periodística".

Quien le interese leer la homilía original y no las burdas mentiras del panfletillo de Escolar.
opusdei.org/es/article/homilias-navidad-papa-leon-xiv-2025/
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Dudo que el Papa sepa ni que Badalona exista. Un titular sensacionalista bastante pillado con pinzas.
#7 Glicinia
La iglesia se opone al uso de métodos anticonceptivos en África, las consecuencias, un aumento de población exponencial abocada a la miseria o a la emigración, eso sí mas fieles católicos.
