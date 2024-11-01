El Papa otorga la máxima distinción diplomática del Vaticano al enviado de Irán en la Santa Sede [eng]

El Papa León XIV otorgó la máxima distinción diplomática del Vaticano, la Orden Papal de Pío IX, a Mohammad Hossein Mokhtari, Embajador de la República Islámica de Irán ante la Santa Sede. El honor se le concedió al enviado iraní después de que el Papa León XIV condenara la agresión estadounidense-israelí contra Irán. El premio y la condena papal de la agresión están estrechamente vinculados a los esfuerzos continuos de la embajada iraní en el Vaticano para promover mensajes de paz, justicia y oposición a la guerra.