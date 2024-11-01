Pam Bondi aún no da fecha para publicar los archivos de Epstein, un mes después de incumplir el plazo legal

En un escrito presentado el martes ante un tribunal, Bondi, junto con el fiscal general adjunto Todd Blanche y el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, informaron a los jueces que el departamento no puede “proporcionar una fecha específica” para concluir la revisión del material. En cambio, indicaron que esperan divulgar los archivos “en el corto plazo”. El conjunto de documentos vinculados a las actividades de Epstein incluye archivos, grabaciones de audio, videos y fotografías.