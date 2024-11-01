edición general
6 meneos
6 clics
Pam Bondi aún no da fecha para publicar los archivos de Epstein, un mes después de incumplir el plazo legal

Pam Bondi aún no da fecha para publicar los archivos de Epstein, un mes después de incumplir el plazo legal

En un escrito presentado el martes ante un tribunal, Bondi, junto con el fiscal general adjunto Todd Blanche y el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, informaron a los jueces que el departamento no puede “proporcionar una fecha específica” para concluir la revisión del material. En cambio, indicaron que esperan divulgar los archivos “en el corto plazo”. El conjunto de documentos vinculados a las actividades de Epstein incluye archivos, grabaciones de audio, videos y fotografías.

| etiquetas: pam bondi , trump , lista epstein , fbi , publicar , juez , legal , ilegal
5 1 0 K 75 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 75 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Trump Jr. escribió en 2023: “¡Muéstrennos la lista completa de clientes de Epstein ahora! ¿Por qué alguien protegería a esos canallas? ¡Háganse esta pregunta diariamente y la respuesta será muy evidente!”
0 K 20
BastardWolf #2 BastardWolf
#1 veras que llegaran a las elecciones sin haber mostrado nada
2 K 46
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 hay que proteger al jefe
2 K 53
themarquesito #7 themarquesito
#2 De momento sólo han publicado el 0,6% de los documentos
0 K 19
BastardWolf #8 BastardWolf
#7 eso y nada es lo mismo
0 K 12
Mangione #4 Mangione
 media
0 K 14
Mangione #5 Mangione
#4  media
0 K 14
camvalf #6 camvalf
Estará retocandolo para que el amado lidel no aparezca.
0 K 11

menéame