Con palos y a voces: la pelea "flash" entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés

Dos ganaderos que asistían como público al Certamen de San Agustín acabaron a tortas en el recinto ferial. O, más bien a palos. Según testigos, todo comenzó con una acalorada riña que acabó en un intercambio de golpes con varas. La rápida intervención de otros tratantes y de varios agentes de la Policía evitó que llegara la sangre al río y que todo se resolviese en cuestión de segundos. Según fuentes consultadas, la trifulca se inició por viejas rencillas entre los protagonistas de la pelea, que no resultaron heridos de gravedad.