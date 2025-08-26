edición general
Con palos y a voces: la pelea "flash" entre dos ganaderos en el Concurso de San Agustín de Avilés

Dos ganaderos que asistían como público al Certamen de San Agustín acabaron a tortas en el recinto ferial. O, más bien a palos. Según testigos, todo comenzó con una acalorada riña que acabó en un intercambio de golpes con varas. La rápida intervención de otros tratantes y de varios agentes de la Policía evitó que llegara la sangre al río y que todo se resolviese en cuestión de segundos. Según fuentes consultadas, la trifulca se inició por viejas rencillas entre los protagonistas de la pelea, que no resultaron heridos de gravedad.

victorjba #2 victorjba
El tío de la vara por duplicado xD
TripleXXX #1 TripleXXX *
Se ha evitado, de momento, un nuevo Puerto Hurraco.
Postmeteo #3 Postmeteo
Tal que así fue la cosa  media
#4 Leovigildo
Estas noticias, sin vídeo, desmerecen.
almadepato #5 almadepato
#4 aún más la violencia.
