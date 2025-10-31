Los palos de ciego del juez y el fiscal Anticorrupción enredan al PSOE en el caso Ábalos  

Si se tratase de sus gastos pagados por el PSOE y dividimos entre tres las supuestas mordidas cobradas, el cálculo de esta operación de blanqueo sería más ridículo. Ábalos habría cobrado en comisiones ilegales al menos 1,6 millones de euros y habría blanqueado 19.859 euros, menos del 1,5%. El perdedor de toda esta operación sería el PSOE, que habría pagado al exministro de Transportes un dinero procedente de las subvenciones públicas que nunca recuperó.
| etiquetas: fiscal anticorrupción , psoe , josé luis ábalos , santos cerdán
""""#9 jfuente
31 de octubre de 2025. 22:51 h
Realmente cualquier administrativo de cualquier empresa le podría hacer el trabajo al magistrado y al fiscal. Para ellos sería muy sencillo. Incluso se lo podrían hacer al “perito” de la UCO.
Es un trabajo contable elementalísimo de primero de oficial contable.
Y, entonces, por qué el magistrado, el fiscal anticorrupción y los de la Guardia Civil no sabe pan hacerlo?… » ver todo el comentario
El sólito se metió en esto lo raro es que siga en la calle y no con su amigo del PSOE.
El perdedor es españa y los españoles, joder.
Que asco de periodico
La inutilidad intelectual y el sesgo interesadísimo de los magistrados instructores también es para echarlos a todos a patadas de sus carreras. Algo que por supuesto jamás pasará, porque ya sabemos que la judicatura entera son una banda de fascistas conspirando para derrocar a gobiernos de izquierdas y hacer que la derecha sea hegemónica.