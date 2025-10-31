edición general
Los palos de ciego del juez y el fiscal Anticorrupción enredan al PSOE en el caso Ábalos

Si se tratase de sus gastos pagados por el PSOE y dividimos entre tres las supuestas mordidas cobradas, el cálculo de esta operación de blanqueo sería más ridículo. Ábalos habría cobrado en comisiones ilegales al menos 1,6 millones de euros y habría blanqueado 19.859 euros, menos del 1,5%. El perdedor de toda esta operación sería el PSOE, que habría pagado al exministro de Transportes un dinero procedente de las subvenciones públicas que nunca recuperó.

alcama #3 alcama
No tan fuerte, Nacho
Desideratum #1 Desideratum *
Este comentario de la noticia es la mar de ilustrativo:

""""#9 jfuente
31 de octubre de 2025. 22:51 h

Realmente cualquier administrativo de cualquier empresa le podría hacer el trabajo al magistrado y al fiscal. Para ellos sería muy sencillo. Incluso se lo podrían hacer al “perito” de la UCO.
Es un trabajo contable elementalísimo de primero de oficial contable.
Y, entonces, por qué el magistrado, el fiscal anticorrupción y los de la Guardia Civil no sabe pan hacerlo?…   » ver todo el comentario
#5 Katos
Abalos es un putero que desde el feminismo socialista se pagaba prostitutas con dinero público. Deja de decir chorreadas de persecución política.
El sólito se metió en esto lo raro es que siga en la calle y no con su amigo del PSOE.
#4 Katos
El perdedor es el PSOE???.
El perdedor es españa y los españoles, joder.
Que asco de periodico
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Lamida de escroto de Nachete
Supercinexin #2 Supercinexin
Éste caso hiede a lawfare desde el mismísimo comienzo y cuanto más braman los periodistos derechosos con la mierda de acusaciones ridículas y las ya demasiadas cagadas y filtraciones de la Unidad Corrupta Operativa, más huele.

La inutilidad intelectual y el sesgo interesadísimo de los magistrados instructores también es para echarlos a todos a patadas de sus carreras. Algo que por supuesto jamás pasará, porque ya sabemos que la judicatura entera son una banda de fascistas conspirando para derrocar a gobiernos de izquierdas y hacer que la derecha sea hegemónica.
