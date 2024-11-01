edición general
Palestinos de Gaza y Cisjordania reciben con escepticismo el reconocimiento de su Estado

Palestinos de toda la Franja de Gaza y Cisjordania, ocupada por Israel, recibieron con agrado la noticia de que varios países occidentales han reconocido un Estado palestino, aunque expresaron dudas de que esta medida mejore sus difíciles circunstancias. Huda Masawabi los calificó de «inútiles» mientras se unía a una larga fila de personas desplazadas y camiones sobrecargados que se dirigían al sur desde la Ciudad de Gaza el domingo. «Solo esperamos en Dios que alguien de afuera nos reconozca o incluso nos trate como simples seres humanos».

| etiquetas: palestina , gaza , cisjordania , escepticismo
Khadgar #1 Khadgar
Los cuatro que queden.
1 K 18
Pertinax #3 Pertinax *
Supongo que es cuestión de prioridades. Cuando no sabes si mañana vas a seguir vivo, las decisiones simbólicas de países que están en quintalapolla las ves raras.
1 K 14
Cuñado #2 Cuñado
Joder, también como son... ¿Sólo porque la ONU lleve 78 años blanqueando un genocidio ya tienen que recibir este gesto con escepticismo? ¬¬
1 K 13

