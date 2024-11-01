Palestinos de Gaza y Cisjordania reciben con escepticismo el reconocimiento de su Estado

Palestinos de toda la Franja de Gaza y Cisjordania, ocupada por Israel, recibieron con agrado la noticia de que varios países occidentales han reconocido un Estado palestino, aunque expresaron dudas de que esta medida mejore sus difíciles circunstancias. Huda Masawabi los calificó de «inútiles» mientras se unía a una larga fila de personas desplazadas y camiones sobrecargados que se dirigían al sur desde la Ciudad de Gaza el domingo. «Solo esperamos en Dios que alguien de afuera nos reconozca o incluso nos trate como simples seres humanos».