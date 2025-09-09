edición general
Los palestinos emprenden acciones legales para solicitar una indemnización al Reino Unido por los presuntos abusos cometidos durante la época colonial. ENG

Un grupo de palestinos ha lanzado una petición legal para que el gobierno británico se disculpe por los presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos durante el Mandato Británico de Palestina. Los partidarios afirman que el Reino Unido debe asumir su implicación en el conflicto palestino-israelí y los abusos presuntamente cometidos por las fuerzas coloniales británicas durante su ocupación de 1917 a 1948, incluido su "papel ilegal en la partición de Palestina".

#1 CosaCosa
La mejor manera de empezar una relación una vez te han reconocido como estado es pedirles dinero
1
#3 Juantxi
#1 Que los países anglosajones pagasen por sus responsabilidades en los últimos siglos en todo el mundo no estaría nada mal. Incluyendo también los usanos.
Los británicos se apropiaron del protectorado de Tierra Santa, arrebatándoselo al Imperio Otomano (hay Turquía).
Que respondieran también los Estados europeos por sus abusos tampoco estaría mal. Nadie va a tener compasión con Europa a medida que vaya cayendo.
Es lo malo, porque lo pagaremos también los ciudadanos de a pie, que no hemos hecho nada ni hemos colonizado otras tierras.
0
#5 CosaCosa
#3 creer que nadie va a pagar nada a nadie , es iluso, nada más. Lo hicieron los haitianos, y mira como les va
0
AntiTankie #2 AntiTankie
El chiste del dia
0
#4 Javiersoler
Me pregunto cuantos países tendrán que pedir indemnización a otros. Abro la puerta para pedir indemnización a los gabachos
0

