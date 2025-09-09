Los palestinos emprenden acciones legales para solicitar una indemnización al Reino Unido por los presuntos abusos cometidos durante la época colonial. ENG

Un grupo de palestinos ha lanzado una petición legal para que el gobierno británico se disculpe por los presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos durante el Mandato Británico de Palestina. Los partidarios afirman que el Reino Unido debe asumir su implicación en el conflicto palestino-israelí y los abusos presuntamente cometidos por las fuerzas coloniales británicas durante su ocupación de 1917 a 1948, incluido su "papel ilegal en la partición de Palestina".
Los británicos se apropiaron del protectorado de Tierra Santa, arrebatándoselo al Imperio Otomano (hay Turquía).
Que respondieran también los Estados europeos por sus abusos tampoco estaría mal. Nadie va a tener compasión con Europa a medida que vaya cayendo.
Es lo malo, porque lo pagaremos también los ciudadanos de a pie, que no hemos hecho nada ni hemos colonizado otras tierras.