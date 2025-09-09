Los palestinos emprenden acciones legales para solicitar una indemnización al Reino Unido por los presuntos abusos cometidos durante la época colonial. ENG

Un grupo de palestinos ha lanzado una petición legal para que el gobierno británico se disculpe por los presuntos abusos contra los derechos humanos cometidos durante el Mandato Británico de Palestina. Los partidarios afirman que el Reino Unido debe asumir su implicación en el conflicto palestino-israelí y los abusos presuntamente cometidos por las fuerzas coloniales británicas durante su ocupación de 1917 a 1948, incluido su "papel ilegal en la partición de Palestina".