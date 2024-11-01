edición general
Palestinos desplazados por rutas secretas en Gaza en un vuelo hasta Sudáfrica en medio de preocupaciones por organizaciones de tráfico ilegal. (eng)

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino advierte a la población de Gaza sobre las redes de tráfico de personas. Esto se produce tras conocerse detalles sobre una misteriosa organización que facilita el traslado de palestinos fuera de la Franja a través de canales no oficiales, supuestamente con la participación del ejército israelí. El vídeo muestra pasajeros en un avión con lo puesto sin saber el destino del avión, llegaron a Sudáfrica donde no les dejaron bajar del avión durante 12 porque el pasaporte no tenía sello de salida.

