Palestinos desplazados por rutas secretas en Gaza en un vuelo hasta Sudáfrica en medio de preocupaciones por organizaciones de tráfico ilegal. (eng)  

El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino advierte a la población de Gaza sobre las redes de tráfico de personas. Esto se produce tras conocerse detalles sobre una misteriosa organización que facilita el traslado de palestinos fuera de la Franja a través de canales no oficiales, supuestamente con la participación del ejército israelí. El vídeo muestra pasajeros en un avión con lo puesto sin saber el destino del avión, llegaron a Sudáfrica donde no les dejaron bajar del avión durante 12 porque el pasaporte no tenía sello de salida.