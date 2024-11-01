edición general
Los paleontólogos han pasado 50 años buscando estos fósiles... y estaban escondidos en un museo

Se trata de los primeros tetrápodos marinos de los que tenemos constancia en la era de los dinosaurios, aunque no se trataba de dinosaurios, sino de salamandras gigantes.

Gry #1 Gry
Pocas cosas joden más que tirarte un par de horas buscando algo y descubrír que alguien pasó por ahí antes y lo escondió en un armario. :ffu:
